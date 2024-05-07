Что президент сказал о работе правительства перед ротацией

После начала специальной военной операции в 2022 г. начались другие проблемы, напомнил Путин. Против страны развязали экономическую агрессию, которая была направлена на «разрушение России изнутри – не только политически, прежде всего экономически, чтобы создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать массовую безработицу, привести к закрытию предприятий, целых отраслей и производств», отметил президент. Он добавил, что результат оказался ровно обратным ожидаемому. В прошлом году экономика росла темпами выше мировой, напомнил он. По данным Росстата, ВВП России в 2023 г. вырос на 3,6%, в то время как глобальный ВВП, по данным Всемирного банка, – на 2,6%. Годом ранее экономика России сократилась на 1,2%. В 2021 г. ВВП вырос на 5,9% после спада на 2,7% в пандемийный 2020 год. В этом году, согласно прогнозу Минэка, рост экономики составит 2,8%. При этом президент после публикации прогноза говорил, что темпы роста могут быть и более 3%.