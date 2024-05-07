Что президент сказал о работе правительства перед ротацией

Что президент сказал о работе правительства перед ротациейВладимир Путин провел последнее совещание с кабмином в текущем составе
Президент России Владимир Путин 6 мая приехал в Дом правительства, чтобы подвести итоги работы перед формированием нового состава кабмина. «По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты, и набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач, для выполнения наших долгосрочных планов развития», – отметил Путин. Президент поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина и правительство за напряженную и плодотворную работу, добавив, что ждет преемственности в вопросе достижения целей национального развития. Результат работы кабмина президент охарактеризовал как «в целом удовлетворительный».
Согласно Конституции, после инаугурации президента правительство должно сложить полномочия, а его члены – перейти в статус исполняющих обязанности до назначения нового кабмина. Пятая для Путина инаугурация пройдет 7 мая.
Работа правительства в текущем составе началась в преддверии пандемии коронавируса, напомнил Путин. «Мы вместе с вами прошли это испытание тогда достойно», – подчеркнул он, добавив, что работа властей дала «удовлетворительный результат и для борьбы с коронавирусом, и для экономики». Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. По его словам, в период пандемии поддержка предприятий и целых секторов экономики была сбалансированной и своевременной.
После начала специальной военной операции в 2022 г. начались другие проблемы, напомнил Путин. Против страны развязали экономическую агрессию, которая была направлена на «разрушение России изнутри – не только политически, прежде всего экономически, чтобы создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать массовую безработицу, привести к закрытию предприятий, целых отраслей и производств», отметил президент. Он добавил, что результат оказался ровно обратным ожидаемому. В прошлом году экономика росла темпами выше мировой, напомнил он. По данным Росстата, ВВП России в 2023 г. вырос на 3,6%, в то время как глобальный ВВП, по данным Всемирного банка, – на 2,6%. Годом ранее экономика России сократилась на 1,2%. В 2021 г. ВВП вырос на 5,9% после спада на 2,7% в пандемийный 2020 год. В этом году, согласно прогнозу Минэка, рост экономики составит 2,8%. При этом президент после публикации прогноза говорил, что темпы роста могут быть и более 3%.
Исторические вызовы
«Мы вместе искали ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали», – подчеркнул президент в своей речи. Правительство, несмотря на вызовы, решало и текущие задачи, активно работало по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов, укрепляло международные позиции, добавил глава государства.
В прошлом году президент говорил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (это было одной из национальных целей развития, сформулированной в 2018 г.).
Власти обеспечили достойный рост доходов граждан и реальной заработной платы, отметил Путин. Доходы населения «росли приемлемыми, если не сказать хорошими, темпами», добавил он. «Конечно, наверное, мы могли бы сделать еще больше. Но в целом то, что было сделано, было достойно и с вполне удовлетворительным результатом», – подчеркнул президент. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2023 г. выросли, по уточненной оценке, на 5,8%. В 2022 г. показатель увеличился на 4,5%, в 2021 г. – на 3,3%. При этом в пандемийный 2020 год реальные доходы сократились на 2%. Минэк повысил прогноз роста реальных располагаемых доходов населения страны в 2024 г. до 5,2% с 2,7% в сентябрьской версии документа.
Отдельно президент отметил системную работу правительства по внедрению современных цифровых технологий управления. Многое сделано, чтобы вывести на новые уровни вопросы отраслевой и межведомственной координации, отметил Путин. В начале апреля в ходе отчета в Госдуме Мишустин напомнил, что для работы над национальными целями развития кабмин использовал «уникальные информационные системы Координационного центра» («дашборды» с данными по широкому кругу вопросов, которые обновляются в режиме реального времени). Кроме того, в 2022 г. был запущен единый регистр населения, а с 2023 г. сведения из него стали доступны уполномоченным органам через механизм межведомственного взаимодействия.
Завершая речь, президент поблагодарил правительство «за профессионализм, за преданность делу и интересам России, за понимание своей огромной ответственности перед людьми, ответственности буквально за каждый шаг, за каждое слово и приятное решение». По его словам, цена действий в это историческое время крайне высока. «Ваш опыт и знания, безусловно, будут востребованы», – резюмировал он.
Мишустин, в свою очередь, поблагодарил президента за оказанное доверие. «Мы работали под вашим руководством, это внутреннее наставничество, которым в том числе вы с нами по каждому из вопросов занимались, это и отраслевые совещания, это и огромное количество бесконечных консультаций в режиме 24/7. Это все давало эффект», – отметил он. В ходе отчета о работе правительства в Госдуме Мишустин указывал, что кабмин занимался не только антикризисным управлением – адаптацией экономики к шокам, – но и решением стратегических задач. По его словам, принципом работы правительства стал девиз «Результат важнее процесса», а главным инструментом – совершенствование и цифровизация системы государственного управления.
Новый этап, новые стратегии
Санкции и другие внешние условия, а также изменения в составе нацпроектов потребуют от нового правительства перейти на новый этап стратегирования, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его мнению, новые нацпроекты зададут иной вектор работы правительства, подразумевающий более интенсивное межведомственное взаимодействие.
В ближайшем будущем будет пересмотрен целый ряд базовых документов и действий правительства, при этом изменение его состава – «больше политический» и второстепенный вопрос, уверен он.
Одно из ключевых достижений правительства за время его работы – это значительное снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок, полагает директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев. Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока, эту задачу предстоит решить новому правительству, говорит эксперт. Другой его важной целью должно стать обеспечение защиты частной собственности, а также привлечение новых иностранных инвестиций, считает Симачев.
Правительству Мишустина удалось создать новую систему управления, которая успешно реагирует на шоки и вызовы, полагает Климанов. Кроме того, оно продемонстрировало ускоренные темпы цифровизации как внутри самого правительства, так и во внешнем контуре для выстраивания системы взаимодействия с бизнесом и населением, продолжает он. При этом не получилось решить ряд проблем в рамках взаимодействия с регионами, отмечает Климанов. Например, не удалось повысить финансовую самостоятельность субъектов, а также решить проблему долговой перегруженности их бюджетов.
Главное достижение за время работы правительства Мишустина – это «космическая» скорость принятия решений и реагирования на серьезные вызовы, считает директор ИНП РАН Александр Широв. По его мнению, кабмину удалось показать, что бороться с серьезными вызовами можно не только через сокращение расходов, но и, наоборот, через их наращивание. Новому правительству предстоит перейти от борьбы с кризисами к планомерной работе по развитию экономики, полагает Широв.