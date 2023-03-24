Как правительство боролось с санкциями и какие поставило задачи

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четвертый раз выступил перед Госдумой с докладом. В прошлом году он пришелся на 7 апреля – разгар введения санкций против России. Тогда премьер подчеркивал, что в правительстве нет «шапкозакидательских настроений». Он отмечал, что для противостояния санкциям у страны есть возможности, но экономике нужно хотя бы полгода, чтобы перестроиться при таком ударе. И если тогда отчет можно было назвать только подготовкой к обороне, сейчас это были итоги о проделанной работе, которые депутаты встречали аплодисментами.