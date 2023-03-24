Как правительство боролось с санкциями и какие поставило задачи

Как правительство боролось с санкциями и какие поставило задачиПремьер отчитался перед Госдумой о преодолении последствий ограничений и назвал приоритеты на ближайшие годы
Премьер-министр России Михаил Мишустин в четвертый раз выступил перед Госдумой с докладом. В прошлом году он пришелся на 7 апреля – разгар введения санкций против России. Тогда премьер подчеркивал, что в правительстве нет «шапкозакидательских настроений». Он отмечал, что для противостояния санкциям у страны есть возможности, но экономике нужно хотя бы полгода, чтобы перестроиться при таком ударе. И если тогда отчет можно было назвать только подготовкой к обороне, сейчас это были итоги о проделанной работе, которые депутаты встречали аплодисментами.
В 2022 г. правительство должно было практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций, отметил Мишустин: «Они требовали безотлагательной реакции. Постоянного поиска ответа на вопрос – что будет дальше. Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами». Премьер напомнил, что аналитики прогнозировали двузначное падение российского ВВП и спад действительно был неизбежен в таких условиях, но он оказался вполне умеренным. «Однако мы вернули экономику на траекторию роста. Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 г. и выход на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024 г.», – указал он.
План борьбы
План первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления, подготовленный правительством, обошелся в 12,5 трлн руб., следует из оценок, приведенных Мишустиным. По его словам, прямая поддержка за счет бюджета и фонда национального благосостояния составила около 1,5 трлн руб., программы льготного кредитования компаний стоили еще около 4 трлн руб., поручительства ВЭБ.РФ – 1 трлн, реструктуризация займов по плавающим ставкам и по программам Банка России – порядка 6 трлн.
Для ускорения адаптации экономики к текущим вызовам правительство выстроило свою деятельность на основе 12 среднесрочных приоритетов, заявил премьер-министр.
Первые два – это сохранение макроэкономической стабильности и развитие социальной сферы. По его словам, дополнительные средства были направлены на антикризисные программы и сформирован «сбалансированный трехлетний бюджет». Дважды был поднят прожиточный минимум, в результате он вырос более чем на 13,5%, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысился практически на 17%. «А значит – доходы 15 млн человек удалось сохранить», – указал он.
Особое внимание в отчете глава кабмина уделил поддержке семей. С 1 апреля ежемесячная выплата для родителей была расширена, и теперь ее получают и те, кто воспитывает ребенка от 8 до 17 лет. Тем самым поддержали более чем 3,5 млн семей, сообщил Мишустин. Около 35 млн россиян сегодня получают адресные выплаты автоматически или на основании одного заявления, отметил он. «Маткапитал стал значимой мерой поддержкой для 1,2 млн семей, которые распорядились этими средствами», – рассказал Мишустин. Кроме того, двойную индексацию прошли страховые пенсии неработающих пенсионеров – на 8,5% с 1 января 2022 г. и на 10% с 1 июня.
Третьим приоритетом стало обеспечение стабильности на рынке труда, пояснил глава кабмина. За счет мер поддержки уровень безработицы снизился до исторических минимумов, указал он.
Четвертое направление – это цифровизация. В этой сфере была усилена поддержка отечественных разработчиков на фоне ухода зарубежных компаний, указал Мишустин.
Еще одной задачей стало сохранение качества жизни граждан и удовлетворение внутреннего спроса, сказал премьер-министр. По его словам, меры, принятые правительством и Банком России, позволили справиться с инфляцией, «зеленый коридор» для импорта помог не допустить дефицита. Для решения жилищного вопроса россиян была продлена льготная ипотека.
Следующие три приоритета – создание благоприятных условий для частной инициативы, развитие собственного производства и обеспечение технологического суверенитета. Для достижения этих целей, продолжил Мишустин, правительство разработало целый комплекс мер, включающий в том числе льготы для бизнеса, поддержку отраслей, строительство инфраструктуры.
Девятым приоритетом стало развитие транспортно-логистической инфраструктуры, десятым – интеграция в рамках ЕАЭС и со странами-партнерами. Последние две задачи – это развитие регионов и удовлетворение потребности экономики в финансовых ресурсах.
Цели на следующий год
В 2023 г. правительству предстоит укреплять взаимодействие с союзниками и искать новых перспективных партнеров, сообщил премьер-министр. Сотрудничество с Китаем станет одним из таких направлений, добавил он: сейчас правительство России и Госсовет КНР готовят план совместной работы до 2030 г. По линии ЕАЭС кабмин планирует принимать меры для увеличения совместных проектов в энергетике, транспорте, цифровой трансформации. «Основное внимание направим на формирование альтернативных логистических цепочек и улучшение инвестиционного климата», – указал он.
Также правительство намерено продолжать укреплять технологический суверенитет, отметил Мишустин. «Надо обеспечить наличие на внутреннем рынке всех необходимых разработок, их полноценное включение в экономический оборот», – подчеркнул он.
Еще одной важной задачей текущего года является достижение финансового суверенитета, указал премьер-министр. «Доступ к западным ресурсам сейчас закрыт. Но это хорошая возможность для того, чтобы продолжать развивать собственный фондовый рынок и банковский сектор», – пояснил он. Для этого нужно расширить набор инструментов для привлечения длинных денег в экономику, а также увеличить объемы долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок.
Также правительство планирует раз-вивать транспортную инфраструктуру по всей стране. Для этого будет использоваться механизм опережающего финансирования, когда регионы получают ресурсы, которые были определены в бюджете на после-дующие периоды, чтобы быстрее закончить прокладку магистралей.
Еще одна задача на текущий год – это повышение благосостояния граждан, в том числе путем после-до-вательного увеличения МРОТ темпами выше инфляции. По поручению президента правительство проведет индексацию МРОТ с 1 января следующего года – на 18,5%.
При этом основной задачей правительства является народосбережение, указал Мишустин. Его важная часть – защита материнства и детства, отметил премьер.
Ориентированность на население
Отчет правительства в этом году уникален, потому что с точки зрения тех вызовов, с которыми столкнулась страна, прошлый год не похож ни на один из предыдущих, считает руководитель центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Главный вывод в том, что правительству удалось сохранить экономическую устойчивость, несмотря на сложившуюся ситуацию», – сказал он.
Премьер-министр заявил, что экономика перешла к росту, а это позитивный сигнал для бизнеса, отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Правительство понимает, что бизнесу требуются дополнительные механизмы финансирования, длинные деньги – это были ответы на те просьбы и пожелания, которые сейчас звучат от предпринимателей, добавил он. Вероятно, кабмин будет финансировать технологический суверенитет в приоритетном порядке, считает Широв: это значит, что значительная часть средств из ФНБ и бюджета будет направлена на это направление.
В фокусе сегодня остается ориентированность на население – достаточно много инициатив касалось социальной поддержки граждан и их благосостояния, подчеркнул Климанов. По его словам, давление со стороны недружественных стран сохраняется и может быть даже увеличено и это главный риск и вызов для правительства на ближайшую перспективу. «Также мы не знаем, какие сложности нас ждут при окончательном внедрении новой экономической модели, связанной с обеспечением технологического суверенитета», – добавил эксперт.
Одной из целей отчета было показать позитивную сторону тех направлений развития, которые есть в экономике, считает Широв. При этом наряду с позитивными факторами есть и негативные, связанные прежде всего с тем, что ограничения никуда не делись и «мы от них все еще страдаем», указал экономист. Правительство старается показать, что оно знает, как действовать, чтобы эти ограничения минимизировать.
Надежды на то, что российская экономика будет расти темпами выше мировых экономик и сохранит стабильность, подвержены риску, считает Климанов. «Дефицит в начале финансового года носил технический характер, но мы понимаем, что при уже снизившихся объемах экспорта нефтегазовых ресурсов вряд ли можно ожидать увеличения доходов бюджета», – пояснил он.