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Экономика

Мишустин назвал взаимодействие с союзниками первой задачей правительства в этом году

Сотрудничество с Китаем станет одним из таких направлений, отметил премьер
Анастасия Бойко
Антон Новодережкин / ТАСС

Укрепление взаимодействия с союзниками и поиск перспективных партнеров – первая задача, которую нужно решить правительству в 2023 г., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.

По итогам переговоров президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве принято совместное заявление о развитии практического взаимодействия России и Китая на среднесрочную перспективу, напомнил Мишустин. «На его основе мы с моим коллегой – премьером Госсовета Китая господином Ли Цяном в ближайшее время утвердим "План-2030", который будет включать все магистральные направления совместной работы с нашими китайскими партнерами», – отметил премьер.

В этом году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза, напомнил премьер. «Планируем принимать меры для увели­чения совместных проектов в энер­ге­тике, транспорте, цифровой трансфор­мации. Основное внимание направим на формирование альтернативных логистических цепочек и улучшение инвестиционного климата», – указал он.

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Россия продолжит развитие инфраструктуры в рамках глобального коридора Север – Юг, а также в Азово-Черноморском и Восточном направлениях, добавил Мишустин: это нужно для наращивания поставок российских товаров на новые рынки сбыта. Расширение этих коридоров позволит увеличить объем между­народных перевозок в течение ближайших трех лет более чем на треть, подчеркнул премьер. «До конца следующего года плани­руем довести пропускную способность Восточного полигона железных дорог до 180 млн т», – сообщил председатель правительства.

Переговоры российской и китайской сторон в расширенном составе прошли 21 марта в Кремле. 

Накануне вечером Путин с Си Цзиньпином обсудили вопросы двусторонней повестки дня, «актуальные международные и региональные проблемы», а на переговорах в узком составе обменялись мнениями о перспективах развития отношений между странами и укрепления координации на международной арене, отмечал российский президент, не уточняя деталей. Первые переговоры шли более 4,5 часа в закрытом режиме без членов делегаций – тет-а-тет. 

Путин отметил, что товарооборот между странами в 2022 г. достиг рекордной отметки в $185 млрд, а в 2023 г. страны выйдут на объем торговли в $200 млрд. Он также уточнил, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты и уже две трети товарооборота между странами осуществляется в рублях и юанях. 

Россия уделяет приоритетное значение инвестиционному сотрудничеству с Китаем, сообщил Мишустин, открывая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме правительства 21 марта. По его словам, портфель двусторонних проектов, которые прорабатывает межправительственная инвесткомиссия, превышает $165 млрд. Как сообщал премьер, стратегический характер носит энергетическое партнерство, которое охватывает все отраслевые направления – природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь, электроэнергию и мирный атом. Кооперация с Китаем также идет в высокотехнологичных сферах: авиастроении, машиностроении, станкостроении, космических исследованиях, а также в «сквозных» технологиях, нацеленных на создание инновационной продукции и оказание услуг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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