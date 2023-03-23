Мишустин назвал взаимодействие с союзниками первой задачей правительства в этом году

Мишустин назвал взаимодействие с союзниками первой задачей правительства в этом годуСотрудничество с Китаем станет одним из таких направлений, отметил премьер
Укрепление взаимодействия с союзниками и поиск перспективных партнеров – первая задача, которую нужно решить правительству в 2023 г., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.
По итогам переговоров президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве принято совместное заявление о развитии практического взаимодействия России и Китая на среднесрочную перспективу, напомнил Мишустин. «На его основе мы с моим коллегой – премьером Госсовета Китая господином Ли Цяном в ближайшее время утвердим "План-2030", который будет включать все магистральные направления совместной работы с нашими китайскими партнерами», – отметил премьер.
В этом году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза, напомнил премьер. «Планируем принимать меры для увеличения совместных проектов в энергетике, транспорте, цифровой трансформации. Основное внимание направим на формирование альтернативных логистических цепочек и улучшение инвестиционного климата», – указал он.
Россия продолжит развитие инфраструктуры в рамках глобального коридора Север – Юг, а также в Азово-Черноморском и Восточном направлениях, добавил Мишустин: это нужно для наращивания поставок российских товаров на новые рынки сбыта. Расширение этих коридоров позволит увеличить объем международных перевозок в течение ближайших трех лет более чем на треть, подчеркнул премьер. «До конца следующего года планируем довести пропускную способность Восточного полигона железных дорог до 180 млн т», – сообщил председатель правительства.
Переговоры российской и китайской сторон в расширенном составе прошли 21 марта в Кремле.
Накануне вечером Путин с Си Цзиньпином обсудили вопросы двусторонней повестки дня, «актуальные международные и региональные проблемы», а на переговорах в узком составе обменялись мнениями о перспективах развития отношений между странами и укрепления координации на международной арене, отмечал российский президент, не уточняя деталей. Первые переговоры шли более 4,5 часа в закрытом режиме без членов делегаций – тет-а-тет.
Путин отметил, что товарооборот между странами в 2022 г. достиг рекордной отметки в $185 млрд, а в 2023 г. страны выйдут на объем торговли в $200 млрд. Он также уточнил, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты и уже две трети товарооборота между странами осуществляется в рублях и юанях.
Россия уделяет приоритетное значение инвестиционному сотрудничеству с Китаем, сообщил Мишустин, открывая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме правительства 21 марта. По его словам, портфель двусторонних проектов, которые прорабатывает межправительственная инвесткомиссия, превышает $165 млрд. Как сообщал премьер, стратегический характер носит энергетическое партнерство, которое охватывает все отраслевые направления – природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь, электроэнергию и мирный атом. Кооперация с Китаем также идет в высокотехнологичных сферах: авиастроении, машиностроении, станкостроении, космических исследованиях, а также в «сквозных» технологиях, нацеленных на создание инновационной продукции и оказание услуг.