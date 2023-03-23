Мишустин назвал взаимодействие с союзниками первой задачей правительства в этом году

Путин отметил, что товарооборот между странами в 2022 г. достиг рекордной отметки в $185 млрд, а в 2023 г. страны выйдут на объем торговли в $200 млрд. Он также уточнил, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты и уже две трети товарооборота между странами осуществляется в рублях и юанях.