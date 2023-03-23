Михаил Мишустин представил в Госдуме отчет правительства за 2022 год

В начале своего выступления Мишустин напомнил, что представляет уже четвертый отчет правительства. Он заявил, что не нужно объяснять, в каких условиях пришлось работать в 2022 г. По России был нанесен санкционный удар, равного которому не было, сказал премьер-министр. «Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ», – заявил он. Также Мишустин считает, что западные страны хотели спровоцировать безработицу в России, напомнил о взрывах на «Северных потоках», блокировке финансовой системы, аресте имущества россиян за границей.