Михаил Мишустин представил в Госдуме отчет правительства за 2022 год

Михаил Мишустин представил в Госдуме отчет правительства за 2022 годОн заявил, что правительство работало в штабном режиме, разрабатывая контрмеры против санкций
В Госдуме проходит отчет правительства за 2022 г., который представляет премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в повестке заседания 23 марта только один этот вопрос. По его словам, отчет правительства за 2022 г., «год вызовов и преодоления», поэтому «разговор будет не только длительный, но и откровенный». Депутаты поприветствовали в зале членов правительства, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, экспертов, участников профсоюзов, а также представителей законодательных собраний, которые подключены по видео-конференц-связи.
В начале своего выступления Мишустин напомнил, что представляет уже четвертый отчет правительства. Он заявил, что не нужно объяснять, в каких условиях пришлось работать в 2022 г. По России был нанесен санкционный удар, равного которому не было, сказал премьер-министр. «Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ», – заявил он. Также Мишустин считает, что западные страны хотели спровоцировать безработицу в России, напомнил о взрывах на «Северных потоках», блокировке финансовой системы, аресте имущества россиян за границей.
Буквально каждый день в 2022 г. правительство реагировало на санкции и работало в штабном режиме над контрмерами, а также постоянно пыталось ответить на вопрос, что будет дальше, сказал Мишустин. Он заявил, что сложнейшие вопросы прошлого года удалось решить. За помощь он поблагодарил Госдуму, Совет Федерации, губернаторов и граждан. Он также напомнил, что аналитики оценивали падение российского ВВП двузначными цифрами, и спад действительно был неизбежен в таких условиях, но он оказался вполне умеренным: «Однако мы вернули экономику на траекторию роста. Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 г. и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 г.».
Такую гибкость российская экономическая система проявляет не первый раз, сказал Мишустин, – похожая ситуация была и в 2020 г., когда началась пандемия.
Перед отчетом Мишустин встречался с думскими фракциями: 13 марта – с «Единой Россией» и ЛДПР, 15 марта – с КПРФ и «Справедливой Россией», 16 марта – с «Новыми людьми». А министры встречались с профильными комитетами. Были проведены встречи с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, министром экономического развития Максимом Решетниковым, главой МЧС Александром Куренковым, министром строительства Иреком Файзуллиным, министром транспорта Виталием Савельевым, вице-премьером – министром промышленности Денисом Мантуровым и другими членами правительства. Кроме того, 16 марта в Госдуме состоялся отчет Счетной палаты за 2022 г., который представила исполняющая обязанности председателя ведомства Галина Изотова.
Согласно ст. 114 Конституции, правительство ежегодно представляет отчет о своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным депутатами, в Госдуме. Это будет четвертый отчет в Госдуме, который будет представлять Михаил Мишустин после своего назначения в январе 2020 г. на пост председателя правительства. И это предпоследний отчет правительства в нынешнем составе. После президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 г., и инаугурации президента, которая проходит в мае, состав правительства будет скорректирован.