Госдума меняет порядок своей работы для трехдневного утверждения правительства

Госдума меняет порядок своей работы для трехдневного утверждения правительстваНижняя палата готовится впервые применить новые для себя конституционные полномочия
В Госдуму внесен проект постановления об изменении порядка работы на ближайшие недели, подготовленный комиссией по регламенту. Документом предлагается отменить пленарные заседания 7 мая (в этот день состоится инаугурация президента, куда приглашены депутаты) и 16 мая.
Ранее Дума уже назначила пленарное заседание на понедельник, 6 мая. Теперь же предлагается провести пленарные заседания еще 8 мая в 14.00, в пятницу, 10 мая, в 14.00, в понедельник, 13 мая, в 10.00 и 14 мая в 10.00. А 12 мая в проекте указано как «день работы в комитетах».
Проект постановления планируется рассмотреть на заседании 6 мая. Обычно Госдума не проводит заседания по понедельникам и пятницам (а последние несколько месяцев не проводила их и по четвергам). Собеседник в нижней палате связывает изменения в расписании с тем, что она будет в эти дни участвовать в утверждении премьера, вице-премьеров и гражданских министров.
Инаугурация президента пройдет 7 мая. После этого правительство уйдет в отставку. Собеседники «Ведомостей» в Госдуме ранее говорили, что уже 8 мая нижняя палата может проголосовать по вопросу утверждения кандидатуры премьер-министра.
Но сейчас собеседник не исключает, что утверждение премьера может быть назначено на 10 мая. Тогда вице-премьеры 12 мая встретятся с профильными комитетами Госдумы. Затем 13 мая Госдума утвердит вице-премьеров на пленарном заседании, а 14 мая будут утверждены министры.
Сначала на одном заседании утвердят вице-премьеров, затем – министров. Порядок утверждения кандидатур на пленарном заседании будет утвержден позднее, говорит собеседник в Госдуме: «Скорее всего, процедура будет стандартная, но по некоторым кандидатурам, которые недавно были в Думе с отчетом, процедура будет сокращенная».
Фракции тоже будут встречаться с премьером и вице-премьерами, говорит источник «Ведомостей».
В повестке совета палаты, который должен пройти утром 6 мая, среди организационных вопросов значится вопрос о подготовке к утверждению Госдумой кандидатур вице-премьеров и министров. Комитет Госдумы по контролю предлагает после внесения в Госдуму представления по кандидатурам премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров председателям ответственных комитетов Госдумы провести расширенные заседания комитетов с участием представителей фракций в Госдуме, членов профильных комитетов и комиссий. В ходе заседаний комитетов предлагается обсудить представленные кандидатами на должности в правительстве программы основных направлений деятельности и программы деятельности органов исполнительной власти, которые они могут возглавить.
По результатам заседаний комитеты должны направить в Совет Госдумы заключения по кандидатурам министров и вице-премьеров. Комитет по контролю, в свою очередь, должен подготовить и внести на рассмотрение совета предложения по процедуре рассмотрения на заседании вопроса об утверждении премьер-министра, вице-премьеров и министров. Аппарат Госдумы должен обеспечить подготовку подключения законодательных и высших исполнительных органов власти региона для участия в режиме ВКС в рассмотрении этих вопросов, а также пригласить представителей общественных, предпринимательских, экспертных и научных объединений.
«Ведомости» в апреле писали, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил своему первому заместителю Александру Жукову и комитету по контролю разработать процедуру утверждения членов кабмина. После поправок в Конституцию 2020 г. Госдума получила полномочия по утверждению вице-премьеров и гражданских министров. По этой процедуре уже назначались отдельные члены правительства – вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, а также несколько министров. Но правительство (в том числе всех министров, кроме силовых) Дума таким образом будет утверждать впервые.