Госдума меняет порядок своей работы для трехдневного утверждения правительства

Проект постановления планируется рассмотреть на заседании 6 мая. Обычно Госдума не проводит заседания по понедельникам и пятницам (а последние несколько месяцев не проводила их и по четвергам). Собеседник в нижней палате связывает изменения в расписании с тем, что она будет в эти дни участвовать в утверждении премьера, вице-премьеров и гражданских министров.