Госдума 10 мая может утвердить кандидатуру премьера
10 мая Госдума может утвердить кандидатуру премьер-министра в случае, если получит представление от президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате.
Источник также не исключил, что 13 мая Госдума в рамках своих полномочий окончательно завершит утверждение нового состава правительства.
Ранее комиссия Госдумы по регламенту предложила провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая и отменить заседания 7 и 16 мая. В проекте постановления предлагается провести заседание Госдумы в 10:00 14 мая, а дополнительные заседания – в 14:00 10 мая и 10:00 13 мая.
В проекте документа комиссия предлагает отменить заседания 7 и 16 мая. 7 мая состоится инаугурация президента – Владимир Путин официально вступит в свой пятый президентский срок. На следующий день, 8 мая, по данным источников «Ведомостей», в Госдуме может пройти утверждение премьер-министра. Предполагалось, что на пленарной неделе с 13 по 19 мая нижняя палата будет утверждать правительство.