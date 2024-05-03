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Госдума 10 мая может утвердить кандидатуру премьера

Ведомости

10 мая Госдума может утвердить кандидатуру премьер-министра в случае, если получит представление от президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате.

Источник также не исключил, что 13 мая Госдума в рамках своих полномочий окончательно завершит утверждение нового состава правительства.

Ранее комиссия Госдумы по регламенту предложила провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая и отменить заседания 7 и 16 мая. В проекте постановления предлагается провести заседание Госдумы в 10:00 14 мая, а дополнительные заседания – в 14:00 10 мая и 10:00 13 мая.

В проекте документа комиссия предлагает отменить заседания 7 и 16 мая. 7 мая состоится инаугурация президента – Владимир Путин официально вступит в свой пятый президентский срок. На следующий день, 8 мая, по данным источников «Ведомостей», в Госдуме может пройти утверждение премьер-министра. Предполагалось, что на пленарной неделе с 13 по 19 мая нижняя палата будет утверждать правительство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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