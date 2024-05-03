Госдума может перенести заседания 7 и 16 мая на 10 и 13 мая
Комиссия Госдумы по регламенту предложила провести дополнительные пленарные заседания 10 и 13 мая и отменить заседания 7 и 16 мая. Документ опубликован в думской электронной базе.
В проекте постановления предлагается провести заседание Госдумы в 10:00 14 мая, а дополнительные заседания – в 14:00 10 мая и 10:00 13 мая.
«Считать 12 мая 2024 г. днем работы в комитетах Государственной думы», – также указано в документе.
В проекте документа комиссия предлагает отменить заседания 7 и 16 мая. 7 мая состоится инаугурация президента – Владимир Путин официально вступит в свой пятый президентский срок. На следующий день, 8 мая, по данным источников «Ведомостей», в Госдуме может пройти утверждение премьер-министра. Предполагалось, что на пленарной неделе с 13 по 19 мая нижняя палата будет утверждать правительство.