Госдума может перенести заседания 7 и 16 мая на 10 и 13 мая

В проекте документа комиссия предлагает отменить заседания 7 и 16 мая. 7 мая состоится инаугурация президента – Владимир Путин официально вступит в свой пятый президентский срок. На следующий день, 8 мая, по данным источников «Ведомостей», в Госдуме может пройти утверждение премьер-министра. Предполагалось, что на пленарной неделе с 13 по 19 мая нижняя палата будет утверждать правительство.