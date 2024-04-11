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Вячеслав Володин рассказал депутатам об обсуждении процедуры утверждения кабмина

Полномочия по утверждению премьера, вице-премьера и гражданских министров у Госдумы появились в 2020 году
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал депутатам о подготовке механизма утверждения в думе премьер-министра, вице-премьеров и гражданских министров. Про это он сказал в начале пленарного заседания 11 апреля на обсуждении повестки (оно проходит в закрытом режиме). Об этом «Ведомостям» сказали двое депутатов Госдумы.

Володин рассказал, что сейчас идет подготовка процедуры по утверждению Госдумой кабмина. По его словам, исходя из того, что депутатам нужно полноценно обсудить все кандидатуры, нужно будет несколько дней на утверждение. Сначала будет утверждена кандидатура премьера, это может произойти 8 мая. Затем кандидатуры министров должны будут обсудить комитеты Госдумы. Один день может уйти на утверждение вице-премьеров, и еще один – на утверждение министров. «Чего изволите здесь не пройдет», – цитирует спикера один из депутатов. Володин поблагодарил первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, председателя комитета Госдумы по контролю Олега Морозова и главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна за подготовку процедуры утверждения кабмина.

О том, что по поручению Володина Жуков и Морозов занимаются разработкой процедуры того, как в мае будет проходить утверждение кабмина, «Ведомости» писали 10 апреля. Накануне Госдума приняла постановление, по которому дополнительное пленарное заседание назначается на 6 мая. Это понедельник, когда пленарки не проходят. По словам источников на Охотном Ряду, это заседание назначено вместо того, которое должно было состояться 7 мая – на этот день запланирована инаугурация президента. А уже 8 мая в Госдуме может пройти утверждение премьер-министра, отмечали источники «Ведомостей». Правительство же нижняя палата будет утверждать на пленарной неделе с 13 по 19 мая. Правда, 11 апреля на пленарном заседании Володин сказал, что утверждение может начаться и раньше, говорит один из депутатов (но с 9 мая по 12 мая – праздничные дни).

В регламенте думы есть глава об утверждении председателя правительства, вице-премьеров и министров. Там в целом перечисляются нормы закона и говорится, что кандидатуру премьера представляет либо президент, либо его полпред в нижней палате. Кандидат в премьеры представляет программу направлений деятельности будущего правительства и отвечает на вопросы, а затем высказываются фракции. Прописан порядок голосования, и что происходит, если кандидатура отклоняется. Кандидатуры вице-премьеров и министров представляет премьер, они также представляют свои направления деятельности и отвечают на вопросы фракций. Затем по кандидатурам идет голосование.

Правительство в мае 2024 г. впервые будет целиком сформировано по новым правилам, когда Госдума голосует не только за кандидатуру премьер-министра, как раньше, но и за всех членов кабмина, кроме силовых. В 2020 г. в Конституции появилась норма о том, что Госдума утверждает по представлению президента главу кабинета министров, а уже по представлению премьера – его заместителей и гражданских министров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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