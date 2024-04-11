Вячеслав Володин рассказал депутатам об обсуждении процедуры утверждения кабмина

О том, что по поручению Володина Жуков и Морозов занимаются разработкой процедуры того, как в мае будет проходить утверждение кабмина, «Ведомости» писали 10 апреля. Накануне Госдума приняла постановление, по которому дополнительное пленарное заседание назначается на 6 мая. Это понедельник, когда пленарки не проходят. По словам источников на Охотном Ряду, это заседание назначено вместо того, которое должно было состояться 7 мая – на этот день запланирована инаугурация президента. А уже 8 мая в Госдуме может пройти утверждение премьер-министра, отмечали источники «Ведомостей». Правительство же нижняя палата будет утверждать на пленарной неделе с 13 по 19 мая. Правда, 11 апреля на пленарном заседании Володин сказал, что утверждение может начаться и раньше, говорит один из депутатов (но с 9 мая по 12 мая – праздничные дни).