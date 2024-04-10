В Госдуме готовят процедуру утверждения вице-премьеров и министров

В том же году поправки о том, что нижняя палата участвует в утверждении премьера, вице-премьеров и министров, были внесены в закон о правительстве. Президент вносит в Госдуму кандидатуру премьера не позднее чем через две недели после вступления в должность, а Госдума утверждает или отклоняет ее в течение недели. Затем президент назначает премьера. Премьер же вносит кандидатуры своих заместителей и гражданских министров в Госдуму в течение двух недель после назначения, а палата должна их утвердить (или отклонить) в течение недели после этого. Затем президент назначает их на должность.