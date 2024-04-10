В Госдуме готовят процедуру утверждения вице-премьеров и министров

В Госдуме готовят процедуру утверждения вице-премьеров и министровКадровые решения будут проведены в течение нескольких дней
В Госдуме начали обсуждать процедуру утверждения кабинета министров. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил своему первому заместителю Александру Жукову и комитету по контролю разработать соответствующую процедуру. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в нижней палате парламента.
Еще два источника «Ведомостей» рассказали, что при обсуждении повестки одного из пленарных заседаний (оно проходит в закрытом режиме) Володин говорил о том, что утверждение кабинета министров может занять «три дня». Кандидатуру премьера в Госдуме может представить президент, как это было после инаугурации в 2018 г. и 2012 г. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что говорить об этом рано. Впрочем, и традицией такую процедуру назвать нельзя.
Госдума 9 апреля приняла постановление, по которому дополнительное пленарное заседание назначается на 6 мая. Это понедельник, а в понедельник, как правило, пленарки не проходят. По словам источников на Охотном Ряду, это заседание назначено вместо того, которое должно было состояться 7 мая – на этот день запланирована инаугурация президента. Уже 8 мая в Госдуме может пройти утверждение премьер-министра, отмечают источники «Ведомостей» (так было и в 2018 г., после прошлых выборов президента, во время «очередной» ротации кабмина). Правительство же нижняя палата будет утверждать на пленарной неделе с 13 по 19 мая.
Жуков и глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов подтвердили «Ведомостям», что участвуют в проработке порядка утверждения Госдумой членов кабмина. Жуков говорит, что совет нижней палаты обсудит порядок утверждения кандидатур. В частности, планируется заранее определить, кто выступает во время пленарных заседаний по рассмотрению «кадровых вопросов», кто задает вопросы, сколько их будет и т. д.
Морозов сказал «Ведомостям», что комитет готовит свои предложения, но не стал их раскрывать. По его словам, каждый из «кандидатов» в министры должен будет выступить, представить свою «программу», затем ответить на вопросы фракций.
Правительство в мае 2024 г. впервые будет целиком сформировано по новым правилам, когда Госдума голосует не только за кандидатуру премьер-министра (как прежде), но и за всех членов кабмина. Поэтому возможна и такая схема, что при утверждении вице-премьера сразу будут рассматриваться кандидатуры министров, которых он курирует, говорит один из источников «Ведомостей».
В 2020 г. в Конституции появилась норма о том, что Госдума утверждает по представлению президента главу кабинета министров, а уже по представлению премьера – его заместителей и гражданских министров. До этого по Конституции Госдума давала согласие президенту на назначение премьера.
В том же году поправки о том, что нижняя палата участвует в утверждении премьера, вице-премьеров и министров, были внесены в закон о правительстве. Президент вносит в Госдуму кандидатуру премьера не позднее чем через две недели после вступления в должность, а Госдума утверждает или отклоняет ее в течение недели. Затем президент назначает премьера. Премьер же вносит кандидатуры своих заместителей и гражданских министров в Госдуму в течение двух недель после назначения, а палата должна их утвердить (или отклонить) в течение недели после этого. Затем президент назначает их на должность.
Впрочем, Госдума уже утверждала нескольких вице-премьеров и министров по этой процедуре. Нижняя палата 10 ноября 2020 г. за один день утвердила вице-премьера Александра Новака, а также министра транспорта Виталия Савельева, министра экологии Александра Козлова, главу Минвостокразвития Алексея Чекункова, министра энергетики Николая Шульгинова и министра строительства Ирека Файзуллина. Накануне заседания Госдумы кандидаты провели встречи с профильными комитетами и фракциями Госдумы. Тогда Госдума не принимала никаких специальных постановлений для утверждения кадровых решений (впрочем, этого не требовал закон и не требовал регламент).
Затем в июле 2022 г. в должности вице-премьера был утвержден Денис Мантуров. Накануне Мантуров встречался со всеми фракциями и профильным комитетом (по промышленности). Кроме того, была отдельно прописана процедура рассмотрения вопроса об утверждении по представлению премьера кандидатуры Мантурова на пост вице-премьера на пленарном заседании (ее готовил комитет).
Тогда по три вопроса (как определил совет Госдумы) задавали фракции, затем были выступления их представителей, заключительное слово Мантурова и голосование по кандидатуре. При этом комитет Госдумы по промышленности вносил проект постановления об утверждении кандидатуры Мантурова, которое было принято.
В 2018 г. кандидатуру прошлого премьера Дмитрия Медведева после инаугурации в Госдуме представлял лично президент, он приезжал в нижнюю палату. При этом накануне Медведев, встречаясь с фракцией «Единая Россия», представил кандидатов в вице-премьеры (но это не было обязательно по закону).
Госдума после поправок в Конституцию утверждала министров и вице-премьеров и, скорее всего, процедура в общих чертах повторится, говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук: «Однако особенность ситуации в том, что сейчас Госдуме будет представлено большое количество кандидатов – от 15 до 20, которых нужно рассмотреть в разумный срок». Скорее всего, больше времени будет уделено общениям во фракциях, а процедура на пленарных заседаниях будет усечена, полагает эксперт: «Условно выступление кандидата с программной речью, выступления представителей от фракций и голосование без дополнительных вопросов».
Процедура утверждения членов кабмина в общих чертах прописана в регламенте Госдумы и включает в себя представление члена кабинета, его доклад со своей программой, вопросы депутатов и выступления фракций с оценкой кандидатуры, говорит политюрист Олег Захаров: «Эти элементы обязательны для каждого министра и вице-премьера, «зачет автоматом» получить не получится». По его мнению, для парламентских партий именно их вопросы и выступления являются главным способом реализации своих программных лозунгов и практических политических целей: «Они не готовы будут поступиться этим инструментарием прямого диалога с будущими министрами, получить внимание которых в остальное время им не так просто».