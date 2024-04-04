/ Экономика

Правительство отчиталось об итогах работы перед новым циклом

Кабмину пришлось заниматься антикризисным управлением, но удалось решить и стратегические задачи
Анастасия Бойко
Софья Ермакова
Результат важнее процесса, назвал Мишустин главный принцип работы своей команды/ Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2023 г., подвел итоги не только и не столько прошлого года, сколько четырех лет работы кабмина, сформированного в 2020 г., за несколько недель до объявления пандемии. За время работы Мишустину и его команде пришлось столкнуться сразу с несколькими системными вызовами – коронакризис, специальная военная операция и санкционное давление. Премьер при этом отметил, что правительство занималось не только антикризисным управлением – адаптацией экономики к шокам, – но и решением стратегических задач. По его словам, один из базовых принципов работы правительства – «результат важнее процесса». Инструмент – совершенствование и цифровизация системы государственного управления.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что депутаты буквально через месяц будут формировать правительство, «поэтому сегодняшний разговор – хорошая основа для того, чтобы, проанализировав сделанное, потом принять решение». Володин назвал работу правительства «достаточно эффективной».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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