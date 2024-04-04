Правительство отчиталось об итогах работы перед новым циклом

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2023 г., подвел итоги не только и не столько прошлого года, сколько четырех лет работы кабмина, сформированного в 2020 г., за несколько недель до объявления пандемии. За время работы Мишустину и его команде пришлось столкнуться сразу с несколькими системными вызовами – коронакризис, специальная военная операция и санкционное давление. Премьер при этом отметил, что правительство занималось не только антикризисным управлением – адаптацией экономики к шокам, – но и решением стратегических задач. По его словам, один из базовых принципов работы правительства – «результат важнее процесса». Инструмент – совершенствование и цифровизация системы государственного управления.