Кого из министров хвалили и критиковали Мишустин и Володин

После вопроса Олега Нилова о том, можно ли взять под цифровой контроль «каждый гектар в нашей стране», Мишустин упомянул вице-премьеров Алексея Оверчука, Викторию Абрамченко, Юрия Трутнева. Володин тут сказал, что надо вспомнить о теме, которая не прозвучала, – и это ТЭК. «Здесь правильно было бы отметить [вице-премьера Александра] Новака, он тоже скромный. Мы все знаем его эту черту характера. Но в непростых условиях санкций, когда пытаются противодействовать нам, когда удары все наносятся именно по ТЭКу, надо сказать, вот Александр Валентинович вместе со своими коллегами, руководителями крупных компаний, не просто справляются – они увеличивают и темпы роста, противодействуют, охраняют, делают все для того, чтобы у нас это преимущество было еще более мощным», – заявил спикер.