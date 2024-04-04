Кого из министров хвалили и критиковали Мишустин и Володин

Кого из министров хвалили и критиковали Мишустин и ВолодинСпикер Госдумы предложил министрам продолжить свою карьеру в Госдуме
Премьер-министр Михаил Мишустин в течение пяти часов выступал перед Госдумой. Сам отчет занял полтора часа, затем премьер более двух часов отвечал на 27 вопросов депутатов. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин напомнил депутатам, что в мае они будут «формировать правительство уже в целом», поэтому отчет позволяет проанализировать уже сделанное кабмином, а в дальнейшем «принять решение».
Во время ответов на ворпосы депутатов премьер и спикер дали характеристики некоторым членам кабмина. К примеру, Мишустин рассказал, какие механизмы вводятся для развития внутренних инвестиций. А потом упомянул о росте промышленного производства. По словам премьера, были «рекордные для обрабатывающей промышленности цифры – 7,5%»: «Мы все время хотели, чтобы это случилось».
Надо за это «поблагодарить [вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса] Мантурова, он у нас возглавляет это министерство», сказал Володин. «Денис Валентинович делает ответственную работу – и очень качественно», – заявил Мишустин. На это Володин ответил: «Спасибо Денису Валентиновичу! Когда есть за что поблагодарить, надо благодарить. Есть за что ругать – надо ругать. Все должны знать своих героев».
Следом оценка была дана главе Минздрава Михаилу Мурашко. Володин в ходе обсуждения его работы заявил, что в совершенно разных вузах открываются медицинские факультеты («У нас даже есть медицинский факультет в МГИМО – вдумайтесь!»), а это влияет на качество образования врачей. Правильно было бы, чтобы за эту тему отвечал Мурашко, сказал Володин: «Поэтому, учитывая, что у нас идет такой откровенный разговор, поддержите, пожалуйста, скромного Мурашко, который, наверное, в силу своей природной скромности и его качеств не борется за этот вопрос».
Сразу же после этого Володин раскритиковал министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. «У нас почему-то дефицит огромный кадров: не хватает 30 000 врачей. А все больше и больше факультетов [медицинских в непрофильных вузах]. Вот, наверное, министр науки и высшего образования должен задуматься, что все-таки здесь важна не количественная сторона, а качество подготовки специалистов», – заявил спикер.
Мишустин пообещал эту тему обсудить с Мурашко и Фальковым. Володин продолжал: «Михаил Владимирович, здесь необходим человек, у которого должны быть для всех понятные фамилия, имя, отчество, кто отвечает за качество здравоохранения. Потому что получается так: министр здравоохранения отвечает за качество здравоохранения, а факультеты открывают другие министры».
Следом Володин перешел к похвалам, они достались вице-премьеру – главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко во время обсуждения электротранспорта. Володин заявил, что «очень эффективную работу ведет Григоренко». «Он ведет этот проект от правительства, и в этом качестве его, наверное, не все хорошо знают <...> Он еще ведет очень важную работу по модернизации городского электрического транспорта», – заявил спикер.
Тут же спикер высказался и о министре транспорта Виталии Савельеве. Спикер надеется, что «Савельев, министр транспорта, полюбит городской электрический транспорт так же, как он полюбил авиацию» (тот был главой «Аэрофлота». – «Ведомости»). «Если бы так же он поработал в этом направлении, у нас, Михаил Владимирович, этот вид транспорта, хотя и движется по рельсам, он бы летал», – сказал Володин.
Когда речь зашла о сельском хозяйстве, Мишустин похвалил профильного министра. Обсуждая меры таможенно-тарифного регулирования, премьер сказал, что «здесь Дмитрий Николаевич Патрушев крайне аккуратно работает, профессионально».
Володин же заявил, что Мишустин «скромничает в оценках»: «И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву. Очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги из года в год и нет темы неурожая. В прошлом году была проблема с яйцами – поправили. Коллеги, ведь так? Давайте поаплодируем, там, где есть результат, надо оценить, там, где нет, – надо разобраться».
Отвечая на вопрос о стратегии пространственного развития, Мишустин стал хвалить вице-премьера Марата Хуснуллина, который, по его словам, этой темой «эффективнейшим образом» занимается: «Облетал всю страну». «Кстати, Минсельхоз, Дмитрий Николаевич [Патрушев], все коллеги, Минтранс, Виталий Геннадьевич [Савельев] – все занимаются этим вопросом», – продолжил премьер.
Тут снова включился Володин, тоже предложив поблагодарить Хуснуллина: «Есть за что, коллеги! 110 млн кв. м жилья [построено в 2023 г.]. Вернее, 110,4. Его напор, настойчивость, терпение. Ведь фактически с нуля начинал, формируя правовую основу. Мы вместе работали». Потом спикер обратился к главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову, сказав, что тот постоянно рассказывает о «прошлых успехах» и спрашивает, почему сейчас так не можем.
«Потому что мы всегда сомневались: а можем ли мы так, как наши отцы и деды? Оказывается, да. И Хуснуллин, Патрушев, Мантуров...», – воскликнул Володин.
Мишустин хвалил Мурашко, когда обсуждалось производство лекарств и регулирование цен на них: Мурашко – «блестящий профессионал», ежемесячно в правительство Росздравнадзор предоставляет отчет по анализу цен на лекарства, и оказывается, что «цены не выросли». Володин же похвалил вице-премьера Татьяну Голикову, снова вернувшись к теме дефицита кадров в здравоохранении.
Затем Мишустин высказался о первом вице-премьере Андрее Белоусове, заявив, что тот «системно» занимается темой инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. А в выработке решений помогала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, заявил премьер.
А Володин решил похвалить министра финансов Антона Силуанова, когда речь зашла о поддержке регионов с низкой бюджетной обеспеченностью и реализации их индивидуальных программ социально-экономического развития. «У него серьезно укрепился состав заместителей, они более профессиональные, чем ранее были», – заявил спикер. Он отметил, что Госдума раньше всегда критиковала Минфин, «но сейчас то время, когда надо отметить результаты».
Мишустин же позже поблагодарил Силуанова за то, что тот нашел 303 млрд руб. до 2030 г. на программу развития станкоинструментальной отрасли и робототехники. И еще через несколько вопросов Мишустин снова вернулся к Силуанову, рассказав о государственной информсистеме «Электронный бюджет»: «Коллеги, Антон Германович поработал совершенно замечательно, и на сегодняшний день каждую копейку видим по расходованию [средств бюджета]».
Когда же заговорили о развитии внутреннего туризма и участии в нем малого и среднего бизнеса, то Мишустин снова вспомнил о Белоусове и вице-премьере Дмитрии Чернышенко. «Но все-таки <...> когда есть зерно – его можно оценить, есть метры квадратные жилья – их можно оценить. А здесь мы в начале пути. И, надо сказать, у Чернышенко получается, но хотелось бы, чтобы был результат», – заявил Володин.
Потом Мишустин сам поблагодарил Голикову, а также министра труда Антона Котякова за мониторинг рынка труда. «Когда вы говорите «Татьяна Алексеевна», у всех, думаю, что положительные эмоции возникают», – воскликнул Володин. И опять спикер вернулся к проблеме дефицита кадров, правда теперь уже в сфере образования: «Мы обязательно поаплодируем Котякову, если ситуация на рынке труда начнет меняться».
Снова возникла тема дефицита кадров в вопросе депутата Олега Смолина, который заявил, что рабочим специальностям в системе СПО учатся лишь 16% студентов. Мишустин ответил, что цифра, вероятно, не совсем корректна, и обратился к министру просвещения Сергею Кравцову, чтобы уточнить. Но Кравцов назвать ее затруднился.
Володин начал критиковать Кравцова: «У нас зачастую на бумаге все хорошо [с отсутствием дефицита кадров в школах], потому что очень много совместительств». Правда, затем он добавил, что тут Кравцову «правильно помогать, потому что Министерство просвещения есть, а инструментариев решения задач недостаточно <...> особенно эти проблемы сегодня актуальны в тех регионах, где нет педагогических вузов». Поэтому он предложил эту тему поручить Голиковой.
После вопроса Олега Нилова о том, можно ли взять под цифровой контроль «каждый гектар в нашей стране», Мишустин упомянул вице-премьеров Алексея Оверчука, Викторию Абрамченко, Юрия Трутнева. Володин тут сказал, что надо вспомнить о теме, которая не прозвучала, – и это ТЭК. «Здесь правильно было бы отметить [вице-премьера Александра] Новака, он тоже скромный. Мы все знаем его эту черту характера. Но в непростых условиях санкций, когда пытаются противодействовать нам, когда удары все наносятся именно по ТЭКу, надо сказать, вот Александр Валентинович вместе со своими коллегами, руководителями крупных компаний, не просто справляются – они увеличивают и темпы роста, противодействуют, охраняют, делают все для того, чтобы у нас это преимущество было еще более мощным», – заявил спикер.
Мишустин же напомнил и про министра энергетики Николая Шульгинова. Володин согласился и напомнил, что Дума как раз участвовала в назначении Новака и Шульгинова в 2020 г. на их посты.
Незадолго до окончания отчета Володин предложил министрам подумать «о своих перспективах» и попробовать себя в будущем в законодательной власти. Он напомнил, кто из бывших членов кабмина сейчас является депутатом Госдумы, – к примеру, бывший вице-премьер, а сейчас вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и бывший вице-премьер, а сейчас первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. «У нас с вами [бывший министр труда, депутат Максим] Топилин, [бывший министр экологии, депутат Дмитрий] Кобылкин. У нас с вами [бывший] замминистра [транспорта, депутат Евгений] Москвичев, [бывший замминистра промышленности, депутат Станислав] Наумов», – сказал Володин.
«По-разному в жизни бывает, но хорошо, когда человек, получив такой опыт, знания, продолжает его отдавать, только уже в законодательной власти», – отметил Володин. И сам он успел поработать главой аппарата правительства.