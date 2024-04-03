Выступление Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства. Главное

12:26 Второй задачей является обеспечение народосбережения, защита материнства и детства. Мишустин отметил, что находящиеся в сложном финансовом положении граждане могут воспользоваться помощью властей, заключив социальный контракт. Таким образом, люди могут получить помощь с открытием своего дела, переквалификацией или ведением подсобного хозяйства. По его словам, в прошлом году этим воспользовалось порядка 700 000 человек. «Будем развивать такой механизм и дальше», – добавил он.