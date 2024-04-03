Выступление Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства. Главное

Выступление Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства. ГлавноеПремьер о выполненных в 2023 году задачах и планах Белого дома
12:40 Третья ключевая задача – опережающее развитие инфраструктуры, что является фундаментом качества жизни. «Мы активно вводим новое жилье. В прошлом году возвели свыше 110 млн кв. м. Это рекордный показатель за всю историю РФ». Условия проживания улучшили почти 4,5 млн семей.
12:39 Правительство для развития туризма в России занимается инфраструктурой и охраной окружающей среды. В качестве примера Мишустин выделил программу льготного кредитования строительства гостиниц, льготы для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма, строительство и реконструкцию очистных сооружений.
12:31 Специальные социальные выплаты, установленные в 2023 г., получили около 1 млн медиков первичного звена. С марта по инициативе Путина в малых городах и селах врачи начали получать допвыплату 50 000 руб. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» для решения вопроса нехватки кадров в таких населенных пунктах будут продлены до 2030 г. «Хочу еще раз поблагодарить всех наших медиков за самоотверженную работу», – сказал Мишустин.
12:30 Подопечными учрежденного по поручению президента фонда «Круг добра» с момента открытия стали уже более 23 000 человек. «Перечень диагнозов, при которых оказывается поддержка, в прошлом году расширился на тридцать позиций», – уточнил премьер.
12:27 Родителям выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас пособие увеличили почти наполовину – до 50 000 руб. в месяц. Также выросла максимальная сумма помощи по беременности и родам благодаря установлению единого тарифа на страховые взносы – до 565 000 руб.
12:26 Второй задачей является обеспечение народосбережения, защита материнства и детства. Мишустин отметил, что находящиеся в сложном финансовом положении граждане могут воспользоваться помощью властей, заключив социальный контракт. Таким образом, люди могут получить помощь с открытием своего дела, переквалификацией или ведением подсобного хозяйства. По его словам, в прошлом году этим воспользовалось порядка 700 000 человек. «Будем развивать такой механизм и дальше», – добавил он.
12:25 Правительство продолжает программу стимулирования найма, – с ее помощью были трудоустроены 50 000 человек.
12:23 Вопросы оплаты труда бюджетников находятся в зоне постоянного внимания кабмина. Мишустин отметил, что власть вместе с регионами приводит их зарплаты в соответствие с «майскими» указами президента. В прошлом году на оплату труда была выделено порядка 190 млрд руб., мера затронула более 5 млн бюджетников.
12:22 «Почему это важно? Зарплаты миллионов работников зависят от этого показателя. Растет он – растут и их доходы», – пояснил глава правительства.
12:22 Правительство продолжает последовательно увеличивать МРОТ, отметил Мишустин. По его словам, это происходит темпами, опережающими инфляцию – на текущий год он был прибавлен на свыше 18%.
12:21 Первой задачей стало повышение благосостояния граждан. Были проиндексированы пенсии, выплаты и пособия. «В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличили страховые пенсий в общей сложности на 15%. Повысили их и на 2024 г.», – добавил премьер.
12:20 Мишустин начинает рассказывать о выполнении шести ключевых задач перед правительством, которые в конце 2022 г. поставил президент Владимир Путин.
12:19 Инфляция стала одним из вызовов 2023 г., для противодействия ей были приняты необходимые меры. Так, удалось стабилизировать цены на бензин и дизель, был ограничен экспорт нефтепродуктов. Отечественный рынок был насыщен продовольствием. «Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась. До 7,4%», – подчеркнул премьер.
12:18 Благодаря такой динамике правительству удалось обеспечить социальные обязательства перед россиянами, в том числе и по мероприятиям в рамках спецоперации.
12:16 Доходы бюджета РФ превысили 29 трлн руб., прирост к 2022 г. составил 5%. Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта – ненефтегазовые доходы выросли на четверть.
12:15 Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, подсчитали во Всемирном банке. Президент в недавнем послании Федеральному собранию поставил задачу пойду в топ-4, отметил премьер. Фундамент для роста экономики – макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика, подчеркнул Мишустин. Объем инвестиций в 2023 г. вырос на 10%, что стало рекордом за 12 лет. В начале 2024 г. сохраняются высокие темпы прироста ВВП.
12:13 По словам премьера, сейчас санкции нацелены уже не только на отечественный крупный бизнес и «наших управленцев», но и на представителей других государств, на зарубежные компании и организации.
12:12 «Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными. Внешнее давление на Россию не ослабевало. Наоборот – расширялось. По оценкам ряда экспертов, ограничения, введенные против нас, превышают все вместе взятые санкции против других стран», – отметил Мишустин.
12:10 Важной составляющей работы стало взаимодействие кабмина с Федеральным собранием. По словам премьера, в конструктивном диалоге с депутатами и сенаторами, а также регионами, представителями бизнеса, экспертного и научного сообщества всегда рождались сбалансированные решения.
12:09 В начале своей речи премьер отметил, что под руководством президента была построена новая технологичная ээфективная система госуправления, которая позволяет оперативно формировать и принимать выверенные решения, скоординированные на всех уровнях власти.
12:08 Мишустин начинает оглашать отчет.
11:55 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит 3 апреля перед Госдумой с традиционным отчетом о работе правительства за прошлый год. Обязанность кабмина отчитываться перед нижней палатой парламента о результатах своей работы закреплена в Конституции. Этот отчет станет последним для нынешнего кабмина – после инаугурации президента в мае будет сформирован новый состав правительства. ГД, после внесения поправок в Конституцию, участвует в утверждении кабинета министров (кроме силовых министров). Для самого Мишустина, занявшего пост главы правительства в январе 2020 г., отчет будет пятым по счету. Ранее премьер провел серию встреч с депутатами думских фракций в преддверии отчета. Из-за отчета Госдума скорректировала расписание своей работы. Первая неделя апреля у депутатов планировалась региональной, в итоге она стала пленарной. Начало выступления Мишустина запланировано на 12:00 мск.