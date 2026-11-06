«АвтоВАЗ» модернизировал двигатель Lada Vesta

В сентябре «АвтоВАЗ» увеличил продажи Lada на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 32 310 машин. Это лучший месячный результат компании с начала 2026 г. Продажи Vesta составили 5530 автомобилей.