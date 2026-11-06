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«АвтоВАЗ» модернизировал двигатель Lada Vesta

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«АвтоВАЗ» обновил двигатель Lada Vesta и расширил список опций для отдельных комплектаций, сообщила пресс-служба компании. Мощность нового мотора выросла до 132 л. с., крутящий момент – до 175 Нм.

После модернизации максимальная скорость Vesta увеличилась до 192 км/ч, разгон до 100 км/ч сократился до 10 секунд. Расход топлива в смешанном цикле снизился до 7,4 л на 100 км.

Версии Vesta Cross получили систему выбора режимов движения. Она меняет настройки двигателя, противобуксовочной и противозаносной систем. Водителям доступны режимы «Грунт», «Песок», «Снег» и «Спорт». В комплектации Techno появились электронная система контроля давления в шинах и атмосферная подсветка приборной панели и дверных обивок мягкого лунного оттенка.

Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 руб., доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 руб.

5 ноября «Автостат» сообщил о снижении продаж Lada в октябре на 10,7% в годовом выражении до 29 696 автомобилей. Марка сохранила лидерство на российском рынке.

В сентябре «АвтоВАЗ» увеличил продажи Lada на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 32 310 машин. Это лучший месячный результат компании с начала 2026 г. Продажи Vesta составили 5530 автомобилей.

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