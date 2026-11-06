Правительство разрешило продавать лекарства в сельских почтовых отделениях
Жители населенных пунктов, где нет аптек и медицинских организаций, смогут приобретать лекарства в почтовых отделениях. Правительство также разрешило продажу препаратов через передвижные аптечные пункты, сообщили в Минздраве России, передает ТАСС.
В почтовых отделениях будут доступны более 100 безрецептурных препаратов, востребованных при амбулаторном лечении. По данным министерства, они не требуют специальных условий хранения. Отпускать лекарства смогут только сотрудники, прошедшие дополнительное обучение правилам их приемки, хранения и продажи. При этом консультировать покупателей по вопросам применения препаратов им будет запрещено.
Параллельно правительство запускает эксперимент с передвижными аптечными пунктами в Нижегородской и Курской областях. Они будут обслуживать жителей отдаленных и малонаселенных сел, где нет стационарных аптек. В ассортимент войдут востребованные лекарства, за исключением препаратов с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами, содержанием спирта более 25%, а также требующих особых условий хранения.
Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 г. К нему смогут присоединиться и другие регионы по ходатайству главы субъекта, направленному в Минздрав.
8 июля Госдума приняла законопроект о модернизации «Почты России». Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский говорил, что законопроект был принят в первом чтении 23 июня. По его словам, документ направлен на поддержку «Почты России» и сохранение почтовой сети, прежде всего в небольших населенных пунктах. Он отметил, что сегодня 13 500 отделений компании находятся в населенных пунктах, где проживает менее 500 человек. По словам депутата, такие отделения необходимо модернизировать, превратив их в современные центры. Там жители смогут не только отправлять и получать почту, но и пользоваться государственными и другими услугами.