Правительство разрешило продавать лекарства в сельских почтовых отделениях

8 июля Госдума приняла законопроект о модернизации «Почты России». Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский говорил, что законопроект был принят в первом чтении 23 июня. По его словам, документ направлен на поддержку «Почты России» и сохранение почтовой сети, прежде всего в небольших населенных пунктах. Он отметил, что сегодня 13 500 отделений компании находятся в населенных пунктах, где проживает менее 500 человек. По словам депутата, такие отделения необходимо модернизировать, превратив их в современные центры. Там жители смогут не только отправлять и получать почту, но и пользоваться государственными и другими услугами.