Госдума одобрила реформу «Почты России»

Документ предусматривает перевод квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в электронный формат через «Госуслуги» с сохранением бумажных версий для пенсионеров, льготников и граждан без учетной записи на портале, а также отмену банковской комиссии при оплате ЖКУ. Он также вводит цифровые почтовые ящики для обмена юридически значимыми сообщениями. Это позволяет «Почте России» привлекать сторонние компании для обработки и доставки отправлений, а также дает оператору право принимать и доставлять заявления на «Госуслуги».