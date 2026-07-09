Госдума одобрила реформу «Почты России»Закон вводит электронные квитанции за ЖКУ и цифровые почтовые ящики
Госдума на заседании 8 июля приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о модернизации «Почты России». Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Под исключения попал лишь ряд положений, для которых предусмотрен другой срок.
Документ предусматривает перевод квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в электронный формат через «Госуслуги» с сохранением бумажных версий для пенсионеров, льготников и граждан без учетной записи на портале, а также отмену банковской комиссии при оплате ЖКУ. Он также вводит цифровые почтовые ящики для обмена юридически значимыми сообщениями. Это позволяет «Почте России» привлекать сторонние компании для обработки и доставки отправлений, а также дает оператору право принимать и доставлять заявления на «Госуслуги».
Рассмотрение законопроекта прошло при участии вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, министра цифрового развития Максута Шадаева, заместителя министра цифрового развития Ивана Лебедева и гендиректора «Почты России» Михаила Волкова. По видеосвязи к заседанию также подключились представители органов власти и руководители региональных управлений почтовой связи из 84 субъектов России.