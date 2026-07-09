Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RUAL24,035-5,19%CNY Бирж.11,202-0,74%IMOEX2 220,77+1,39%RTSI915,67+1,02%RGBI112,62+1,33%RGBITR751,51+1,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Госдума одобрила реформу «Почты России»

Закон вводит электронные квитанции за ЖКУ и цифровые почтовые ящики
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Госдума на заседании 8 июля приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о модернизации «Почты России». Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Под исключения попал лишь ряд положений, для которых предусмотрен другой срок.

Документ предусматривает перевод квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в электронный формат через «Госуслуги» с сохранением бумажных версий для пенсионеров, льготников и граждан без учетной записи на портале, а также отмену банковской комиссии при оплате ЖКУ. Он также вводит цифровые почтовые ящики для обмена юридически значимыми сообщениями. Это позволяет «Почте России» привлекать сторонние компании для обработки и доставки отправлений, а также дает оператору право принимать и доставлять заявления на «Госуслуги».

Рассмотрение законопроекта прошло при участии вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, министра цифрового развития Максута Шадаева, заместителя министра цифрового развития Ивана Лебедева и гендиректора «Почты России» Михаила Волкова. По видеосвязи к заседанию также подключились представители органов власти и руководители региональных управлений почтовой связи из 84 субъектов России.

Вы видите 23% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь