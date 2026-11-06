ВЦИОМ зафиксировал рост доверия россиян к Путину

ВЦИОМ зафиксировал рост доверия россиян к ПутинуПо данным ФОМа, уровень доверия президенту остался на прежней отметке 72%
- Президент и правительство
- «Единая Россия»
- КПРФ
- ЛДПР
- «Новые люди»
- «Справедливая Россия»
Президент и правительство
По итогам опроса ВЦИОМа с 26 октября по 1 ноября, деятельность президента Владимира Путина одобрили 71,6% россиян. Уровень доверия ему вырос на 1,9 п. п. до 77,5%. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 46,2% респондентов (+0,8 п. п.), правительства – 45,4% (+1,2 п. п.).
Согласно исследованию ФОМа с 30 октября по 1 ноября, работу Путина положительно оценили 75% опрошенных, а доверие президенту выразили 72%.
«Единая Россия»
ВЦИОМ зафиксировал снижение поддержки партии на 0,6 п. п. за неделю до 31,9%. По данным ФОМа, за «Единую Россию» готовы проголосовать 39% опрошенных против 35% неделей ранее.
КПРФ
Рейтинг КПРФ, согласно ВЦИОМу, вырос на 0,5 п. п. и составил 14,5%. ФОМ оценил поддержку партии в 13%. Показатель за неделю не изменился. Доверие председателю КПРФ Геннадию Зюганову выразили 37,1% участников опроса ВЦИОМа (-0,1 п. п.).
ЛДПР
По данным ВЦИОМа, уровень поддержки ЛДПР увеличился на 1,4 п. п. до 10,9%. ФОМ зафиксировал показатель на уровне 10% (-1 п. п. за неделю). Председателю партии Леониду Слуцкому доверяют 24% опрошенных ВЦИОМом (+1,6 п. п.).
«Новые люди»
ВЦИОМ оценил электоральный рейтинг партии в 10,1%, что на 0,4 п. п. выше предыдущего показателя. Согласно исследованию ФОМа, поддержка «Новых людей» снизилась с 9 до 7%. Уровень доверия председателю партии Алексею Нечаеву составил 13,3% (-0,7 п. п.), следует из данных ВЦИОМа.
«Справедливая Россия»
Поддержка партии, по данным ВЦИОМа, увеличилась на 0,9 п. п. и достигла 5,3%. ФОМ оценил ее рейтинг в 3% против 4% неделей ранее. Доверие председателю «Справедливой России» Сергею Миронову выразили 28,6% респондентов ВЦИОМа (+0,6 п. п.).
В опросе ВЦИОМа участвовали 1600 совершеннолетних россиян, использовался комбинированный метод интервью. ФОМ опросил 1500 человек в 97 населенных пунктах 51 региона.
30 октября ВЦИОМ и ФОМ представили результаты предыдущих замеров. Тогда рейтинг «Единой России» составлял 32,5% по ВЦИОМу и 35% по ФОМу. Ранее, 12 октября, были опубликованы первые партийные рейтинги после выборов в Госдуму. Социологи связывали динамику показателей с завершением избирательной кампании.