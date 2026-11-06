ВЦИОМ зафиксировал рост доверия россиян к Путину

30 октября ВЦИОМ и ФОМ представили результаты предыдущих замеров. Тогда рейтинг «Единой России» составлял 32,5% по ВЦИОМу и 35% по ФОМу. Ранее, 12 октября, были опубликованы первые партийные рейтинги после выборов в Госдуму. Социологи связывали динамику показателей с завершением избирательной кампании.