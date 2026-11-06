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ВЦИОМ зафиксировал рост доверия россиян к Путину

По данным ФОМа, уровень доверия президенту остался на прежней отметке 72%
Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Главное
  • Президент и правительство
  • «Единая Россия»
  • КПРФ
  • ЛДПР
  • «Новые люди»
  • «Справедливая Россия»

Аналитический центр ВЦИОМ и Фонд общественного мнения (ФОМ) опубликовали результаты опросов об электоральных предпочтениях россиян. Согласно обоим исследованиям, лидером по уровню поддержки остается «Единая Россия». По данным ВЦИОМа, ее рейтинг составил 31,9%, ФОМ оценил показатель в 39%.

Президент и правительство

По итогам опроса ВЦИОМа с 26 октября по 1 ноября, деятельность президента Владимира Путина одобрили 71,6% россиян. Уровень доверия ему вырос на 1,9 п. п. до 77,5%. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 46,2% респондентов (+0,8 п. п.), правительства – 45,4% (+1,2 п. п.).

Согласно исследованию ФОМа с 30 октября по 1 ноября, работу Путина положительно оценили 75% опрошенных, а доверие президенту выразили 72%.

«Единая Россия»

ВЦИОМ зафиксировал снижение поддержки партии на 0,6 п. п. за неделю до 31,9%. По данным ФОМа, за «Единую Россию» готовы проголосовать 39% опрошенных против 35% неделей ранее.

КПРФ

Рейтинг КПРФ, согласно ВЦИОМу, вырос на 0,5 п. п. и составил 14,5%. ФОМ оценил поддержку партии в 13%. Показатель за неделю не изменился. Доверие председателю КПРФ Геннадию Зюганову выразили 37,1% участников опроса ВЦИОМа (-0,1 п. п.).

ЛДПР

По данным ВЦИОМа, уровень поддержки ЛДПР увеличился на 1,4 п. п. до 10,9%. ФОМ зафиксировал показатель на уровне 10% (-1 п. п. за неделю). Председателю партии Леониду Слуцкому доверяют 24% опрошенных ВЦИОМом (+1,6 п. п.).

«Новые люди»

ВЦИОМ оценил электоральный рейтинг партии в 10,1%, что на 0,4 п. п. выше предыдущего показателя. Согласно исследованию ФОМа, поддержка «Новых людей» снизилась с 9 до 7%. Уровень доверия председателю партии Алексею Нечаеву составил 13,3% (-0,7 п. п.), следует из данных ВЦИОМа.

«Справедливая Россия»

Поддержка партии, по данным ВЦИОМа, увеличилась на 0,9 п. п. и достигла 5,3%. ФОМ оценил ее рейтинг в 3% против 4% неделей ранее. Доверие председателю «Справедливой России» Сергею Миронову выразили 28,6% респондентов ВЦИОМа (+0,6 п. п.).

В опросе ВЦИОМа участвовали 1600 совершеннолетних россиян, использовался комбинированный метод интервью. ФОМ опросил 1500 человек в 97 населенных пунктах 51 региона.

30 октября ВЦИОМ и ФОМ представили результаты предыдущих замеров. Тогда рейтинг «Единой России» составлял 32,5% по ВЦИОМу и 35% по ФОМу. Ранее, 12 октября, были опубликованы первые партийные рейтинги после выборов в Госдуму. Социологи связывали динамику показателей с завершением избирательной кампании.

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