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Госдума может утвердить премьера 10 мая

Нижняя палата отменила назначенное на 8 мая заседание
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума отменила пленарное заседание, которое было назначено на 8 мая. Об этом «Ведомостям» сказали двое депутатов Госдумы. Про это председатель нижней палаты Вячеслав Володин сказал во время обсуждения повестки заседания Госдумы, которое проходит в закрытом от журналистов режиме. Сегодня утром на совете Думы обсуждалось, что если пленарное заседание, запланированное на 8 мая, будет отменено, то это будет означать, что кандидатуру премьер-министра Госдума будет утверждать 10 мая.

Володин объявил, что 10 мая фракции проведут встречи для знакомства с кандидатом на должность председателя правительства. Кроме того, на 10 мая на 10:00 мск будет назначен совет Думы. А в 14:00 10 мая состоится голосование по кандидатуре премьер-министра.

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов также в закрытой части заседания сказал, что если исходить из нынешней структуры правительства, то на голосование по кандидатурам вице-премьеров может потребоваться семь часов, а на голосование по кандидатурам министров – 8-9 часов. Обычно пленарное заседание длится четыре часа.

Кандидатуру премьер-министра в Госдуме может представить президент, как это было в прошлые годы, либо его уполномоченное лицо, говорил собеседник «Ведомостей» в совете Думы. Затем ожидается выступление кандидата на пленарном заседании. Потом каждая фракция задаст по два вопроса. После этого будет выступление руководителей фракций по 10 минут. Затем состоится голосование по кандидатуре.

Госдума на пленарном заседании 6 мая должна была принять проект постановления об изменении порядка работы на ближайшие недели. Согласно нему, предлагается отменить пленарные заседания, которые должны быть 7 мая (в этот день состоится инаугурация президента, куда приглашены депутаты) и 16 мая. Также было предложено провести пленарные заседания еще 8 мая в 14:00, 10 мая в 14:00, 13 мая в 10:00 и 14 мая в 10:00. А 12 мая в проекте указано как день работы в комитетах нижней палаты. Очевидно, что проект постановления может поменяться с учетом отмены пленарного заседания 8 мая.

После поправок в Конституцию 2020 г. Госдума получила полномочия по утверждению вице-премьеров и гражданских министров. По этой процедуре уже назначались отдельные члены правительства – вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, а также несколько министров. Однако правительство (в том числе всех министров, кроме силовых) Дума будет утверждать впервые. За кандидатуру премьер-министра Госдума голосовала и до поправок в Конституцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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