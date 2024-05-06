Госдума может утвердить премьера 10 мая

Госдума на пленарном заседании 6 мая должна была принять проект постановления об изменении порядка работы на ближайшие недели. Согласно нему, предлагается отменить пленарные заседания, которые должны быть 7 мая (в этот день состоится инаугурация президента, куда приглашены депутаты) и 16 мая. Также было предложено провести пленарные заседания еще 8 мая в 14:00, 10 мая в 14:00, 13 мая в 10:00 и 14 мая в 10:00. А 12 мая в проекте указано как день работы в комитетах нижней палаты. Очевидно, что проект постановления может поменяться с учетом отмены пленарного заседания 8 мая.