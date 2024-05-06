Госдума может утвердить премьера 10 мая

Госдума может утвердить премьера 10 маяНижняя палата отменила назначенное на 8 мая заседание
Госдума отменила пленарное заседание, которое было назначено на 8 мая. Об этом «Ведомостям» сказали двое депутатов Госдумы. Про это председатель нижней палаты Вячеслав Володин сказал во время обсуждения повестки заседания Госдумы, которое проходит в закрытом от журналистов режиме. Сегодня утром на совете Думы обсуждалось, что если пленарное заседание, запланированное на 8 мая, будет отменено, то это будет означать, что кандидатуру премьер-министра Госдума будет утверждать 10 мая.
Володин объявил, что 10 мая фракции проведут встречи для знакомства с кандидатом на должность председателя правительства. Кроме того, на 10 мая на 10:00 мск будет назначен совет Думы. А в 14:00 10 мая состоится голосование по кандидатуре премьер-министра.
Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов также в закрытой части заседания сказал, что если исходить из нынешней структуры правительства, то на голосование по кандидатурам вице-премьеров может потребоваться семь часов, а на голосование по кандидатурам министров – 8-9 часов. Обычно пленарное заседание длится четыре часа.
Кандидатуру премьер-министра в Госдуме может представить президент, как это было в прошлые годы, либо его уполномоченное лицо, говорил собеседник «Ведомостей» в совете Думы. Затем ожидается выступление кандидата на пленарном заседании. Потом каждая фракция задаст по два вопроса. После этого будет выступление руководителей фракций по 10 минут. Затем состоится голосование по кандидатуре.
Госдума на пленарном заседании 6 мая должна была принять проект постановления об изменении порядка работы на ближайшие недели. Согласно нему, предлагается отменить пленарные заседания, которые должны быть 7 мая (в этот день состоится инаугурация президента, куда приглашены депутаты) и 16 мая. Также было предложено провести пленарные заседания еще 8 мая в 14:00, 10 мая в 14:00, 13 мая в 10:00 и 14 мая в 10:00. А 12 мая в проекте указано как день работы в комитетах нижней палаты. Очевидно, что проект постановления может поменяться с учетом отмены пленарного заседания 8 мая.
После поправок в Конституцию 2020 г. Госдума получила полномочия по утверждению вице-премьеров и гражданских министров. По этой процедуре уже назначались отдельные члены правительства – вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, а также несколько министров. Однако правительство (в том числе всех министров, кроме силовых) Дума будет утверждать впервые. За кандидатуру премьер-министра Госдума голосовала и до поправок в Конституцию.