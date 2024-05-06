Как будет проходить утверждение премьер-министра в Госдуме

Как будет проходить утверждение премьер-министра в ГосдумеНа совете нижней палаты обсудили процедуру, которая будет использована 8 или 10 мая
На совете Госдумы обсудили процедуру утверждения премьер-министра, которое должно произойти 8 или 10 мая на пленарном заседании. Об этом «Ведомостям» сказал собеседник в совете Думы.
В день, когда будет рассматриваться кандидатура в премьер-министры, в 11:00 кандидат должен будет встретиться с пятью думскими фракциями по порядку выступлений на пленарном заседании. После этого уже на пленарном заседании в 14:00 будет представление кандидатуры либо президентом, как это было в прошлые годы, либо уполномоченным лицом.
Затем на пленарном заседании выступит кандидат в премьер-министры. Потом каждая фракция задаст по два вопроса. После этого будет выступление руководителей фракций по 10 минут. Затем состоится голосование по кандидатуре.
Собеседник «Ведомостей» говорит, что на совете было решено, что если 8 мая не будет внесена кандидатура премьера, то в этот день пленарное заседание проводиться не будет.
Госдума на пленарном заседании 6 мая должна принять проект постановления об изменении порядка работы на ближайшие недели. Согласно нему, предлагается отменить пленарные заседания, которые должны быть 7 мая (в этот день состоится инаугурация президента, куда приглашены депутаты) и 16 мая. Также предложено провести пленарные заседания еще 8 мая в 14:00, 10 мая в 14:00, 13 мая в 10:00 и 14 мая в 10:00. А 12 мая в проекте указано как день работы в комитетах нижней палаты.
Собеседник в думе связывал изменения в расписании нижней палаты с тем, что Дума будет в эти дни участвовать в утверждении премьера, вице-премьеров и гражданских министров. Сначала на одном заседании утвердят вице-премьеров, затем – министров. Порядок утверждения кандидатур на пленарном заседании будет утвержден позднее, говорит собеседник в Думе: «Скорее всего, процедура будет стандартная, но по некоторым кандидатурам, которые недавно были в Думе с отчетом, процедура будет сокращенная». Фракции тоже будут встречаться с премьером и вице-премьерами, говорит собеседник.
После поправок в Конституцию 2020 г. Госдума получила полномочия по утверждению вице-премьеров и гражданских министров. По этой процедуре уже назначались отдельные члены правительства – вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, а также несколько министров. Однако правительство (в том числе всех министров, кроме силовых) Дума будет утверждать впервые. За кандидатуру премьер-министра Госдума голосовала и до поправок в Конституцию.