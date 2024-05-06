Как будет проходить утверждение премьер-министра в Госдуме

Собеседник в думе связывал изменения в расписании нижней палаты с тем, что Дума будет в эти дни участвовать в утверждении премьера, вице-премьеров и гражданских министров. Сначала на одном заседании утвердят вице-премьеров, затем – министров. Порядок утверждения кандидатур на пленарном заседании будет утвержден позднее, говорит собеседник в Думе: «Скорее всего, процедура будет стандартная, но по некоторым кандидатурам, которые недавно были в Думе с отчетом, процедура будет сокращенная». Фракции тоже будут встречаться с премьером и вице-премьерами, говорит собеседник.