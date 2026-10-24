Погибшие в аварии с микроавтобусом и поездом в ЕАО были иностранцами

Жертвами ДТП с участием микроавтобуса и поезда в Еврейской автономной области (ЕАО) стали иностранные граждане. Об этом сообщает правительство ЕАО. В результате аварии погибли шесть человек, находившиеся в автобусе, еще один пассажир пострадал. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Как отмечается в сообщении правительства, все находившиеся в микроавтобусе – иностранцы.