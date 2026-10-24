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Погибшие в аварии с микроавтобусом и поездом в ЕАО были иностранцами

Ася Султанова

Жертвами ДТП с участием микроавтобуса и поезда в Еврейской автономной области (ЕАО) стали иностранные граждане. Об этом сообщает правительство ЕАО. В результате аварии погибли шесть человек, находившиеся в автобусе, еще один пассажир пострадал. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Как отмечается в сообщении правительства, все находившиеся в микроавтобусе – иностранцы.

24 октября на железнодорожном переезде в районе поселка Николаевка на федеральной трассе водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал семафора перед пассажирским поездом Хабаровск – Благовещенск. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Трагедия произошла в 19:02 по местному времени (12:02 мск). Локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали.

В сообщении Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) отмечалось, что поезд не сошел с путей. Он продолжил движение по маршруту через 37 минут после ДТП.

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