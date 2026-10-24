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Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Эр-Рияде и объекты компании Saudi Aramco

Ведомости

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и компании Aramco в Янбу. Об этом сообщил представитель йеменских хуситов Яхья Сари в Telegram-канале.

«Вооруженные силы Йемена провели семь точечных военных операций с использованием ряда баллистических ракет и беспилотников. Первая операция была направлена против международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде», – сообщил Сари.

Вторая операция была направлена против компании Aramco в городе Янбу в Саудовской Аравии. В ходе третьей операции хуситы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, в ходе четвертой – станцию перекачки сырой нефти и нефтепровод «Восток – Запад». Также «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, аэропорт в Наджране, а также авиабазу авиабаза в Хамис Мушейте.

22 октября хуситы нанесли удар по министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. 21 октября они атаковали международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме. 22 октября главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA) сообщило, что в результате атаки погибли два человека. В тот же день хуситы ударили по международному аэропорту Адена в Йемене.

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