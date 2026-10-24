Росавиация: восемь аэропортов РФ вернулись к штатной работе

Как сообщила Росавиация, в аэропорту Ижевска в 7:22 мск (8:22 по местному времени) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В городе почти на два часа приостанавливали работу общественного транспорта из-за атаки БПЛА. В Сочи ограничения ввели в 15:31 мск. Примерно в это же время в городе завыли сирены из угрозы непосредственного удара БПЛА.