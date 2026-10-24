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Главная / Общество /

Росавиация: восемь аэропортов РФ вернулись к штатной работе

Ася Султанова

Аэропорты Кургана, Советского, Тюмени, Урая, Тобольска, Ижевска, Геленджика, Сочи вернулись к штатной работе, сообщили в Росавиации. Ранее в воздушных гаванях ряда российских регионов временно ограничивали прием и выпуск самолетов на фоне атак БПЛА.

Как сообщила Росавиация, в аэропорту Ижевска в 7:22 мск (8:22 по местному времени) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В городе почти на два часа приостанавливали работу общественного транспорта из-за атаки БПЛА. В Сочи ограничения ввели в 15:31 мск. Примерно в это же время в городе завыли сирены из угрозы непосредственного удара БПЛА.

В ночь с 23 на 24 октября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 616 украинских беспилотников самолетного типа. 

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