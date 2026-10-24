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В Ижевске из-за угрозы БПЛА временно остановили работу общественного транспорта

Ася Султанова

В Ижевске почти на два часа приостановили работу общественного транспорта из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Работу транспорта остановили в 9:51 по местному времени (8:51 мск), возобновили – в 11:46.

В 11:41 по местному времени в Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо». Сигнал «Беспилотная опасность» и режим «Ковер» сохраняются. Как сообщает Росавиация, в аэропорту Ижевска в 7:22 мск (8:22 по местному времени) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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