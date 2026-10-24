В Ижевске из-за угрозы БПЛА временно остановили работу общественного транспорта

В 11:41 по местному времени в Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо». Сигнал «Беспилотная опасность» и режим «Ковер» сохраняются. Как сообщает Росавиация, в аэропорту Ижевска в 7:22 мск (8:22 по местному времени) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.