В Ижевске из-за угрозы БПЛА временно остановили работу общественного транспорта
В Ижевске почти на два часа приостановили работу общественного транспорта из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.
Работу транспорта остановили в 9:51 по местному времени (8:51 мск), возобновили – в 11:46.
В 11:41 по местному времени в Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо». Сигнал «Беспилотная опасность» и режим «Ковер» сохраняются. Как сообщает Росавиация, в аэропорту Ижевска в 7:22 мск (8:22 по местному времени) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.