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Силы ПВО за ночь уничтожили 616 украинских БПЛА над Россией

Дарья Снегова

В ночь с 23 на 24 октября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 616 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. География перехватов охватила 18 областей, Московский регион, Крым, Татарстан, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

По данным ведомства, удары отражали с 20:00 мск 23 октября до 08:00 мск 24 октября. Среди регионов, над которыми сбивали дроны, – Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская и Ульяновская области.

В Ростовской области, по словам губернатора Юрия Слюсаря, уничтожили и подавили более 80 БПЛА. В Ростове обломки повредили крышу и остекление здания «Ростовпассажиртранса» и 21 автобус, пострадавших нет. В хуторе Калинин Мясниковского района повреждена трансформаторная подстанция, без света остались 172 частных дома . В Воронежской области сбили 26 дронов, обошлось без пострадавших и разрушений.

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