Силы ПВО за ночь уничтожили 616 украинских БПЛА над Россией

В Ростовской области, по словам губернатора Юрия Слюсаря, уничтожили и подавили более 80 БПЛА. В Ростове обломки повредили крышу и остекление здания «Ростовпассажиртранса» и 21 автобус, пострадавших нет. В хуторе Калинин Мясниковского района повреждена трансформаторная подстанция, без света остались 172 частных дома . В Воронежской области сбили 26 дронов, обошлось без пострадавших и разрушений.