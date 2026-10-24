Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,064-0,83%MGTS1 400-0,57%ENPG322,05+1,43%IMOEX2 469,36+1,64%RTSI965,88+2,38%RGBI111,89-0,1%RGBITR773,12-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Что известно об атаке беспилотников на Омскую область

Под удар попал логистический центр Ozon
Елена Вострикова
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС
Главное
  • Атака беспилотников
  • Последствия атаки на логистический центр Ozon
  • Проверка состояния воздуха
  • Предыдущая атака на объект Ozon

24 октября Омская область подверглась атаке беспилотников. Под удар попал логистический центр Ozon в Омске, где произошло возгорание. Сотрудников предприятия эвакуировали, предварительно, пострадавших нет. После атаки власти региона объявили о проверке воздуха на предмет загрязнения. «Ведомости» собрали главное, что известно о произошедшем.

Атака беспилотников

Днем и вечером 24 октября силы противовоздушной обороны отражали атаку БПЛА на Омскую область. Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

«Прошу сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации. Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщайте по номеру 112», – написал он в соцсетях.

В 18:20 мск (21:20 по местному времени) губернатор сообщил, что один из логистических центров Омска подвергся атаке беспилотников. Персонал объекта был оперативно эвакуирован, на месте начали работать экстренные службы.

В 19:06 мск (22:06 по местному времени) Хоценко объявил отбой беспилотной опасности и поблагодарил силы ПВО Минобороны России за защиту региона.

Логистический центр Ozon в Омске попал под атаку беспилотников

Бизнес / Торговля и услуги

Последствия атаки на логистический центр Ozon

Позже компания Ozon подтвердила, что ее логистический центр в Омске подвергся атаке БПЛА. По предварительным данным, никто из сотрудников не пострадал.

«Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», – сообщили в компании.

После происшествия Ozon временно скрыл с витрины товары, находившиеся на пострадавшем объекте. Заказы, которые не удастся доставить из других логистических центров, будут отменены.

Компания также приостановила прием поставок от продавцов на поврежденный объект. Грузы, уже находящиеся в пути, перенаправят в другие логистические центры. Между ними перераспределят и маршруты доставки.

Проверка состояния воздуха

После атаки беспилотников на северный промышленный узел Омска и логистический центр Ozon в городе проведут проверку воздуха на наличие загрязнений. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

Предыдущая атака на объект Ozon

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге. Компания эвакуировала сотрудников, пострадавших не было. На территории объекта возник пожар, к тушению которого привлекли экстренные службы.

Также с 13 октября Ozon объявил о прекращении действия программы страхования товаров продавцов. Страховые полисы действовали до 23:59 мск 12 октября, после чего соответствующую опцию отключили в личных кабинетах продавцов.

Читайте также:Чего хотят добиться пострадавшие от ВСУ интернет-магазины
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её