Что известно об атаке беспилотников на Омскую область

Что известно об атаке беспилотников на Омскую областьПод удар попал логистический центр Ozon
- Атака беспилотников
- Последствия атаки на логистический центр Ozon
- Проверка состояния воздуха
- Предыдущая атака на объект Ozon
24 октября Омская область подверглась атаке беспилотников. Под удар попал логистический центр Ozon в Омске, где произошло возгорание. Сотрудников предприятия эвакуировали, предварительно, пострадавших нет. После атаки власти региона объявили о проверке воздуха на предмет загрязнения. «Ведомости» собрали главное, что известно о произошедшем.
Атака беспилотников
Днем и вечером 24 октября силы противовоздушной обороны отражали атаку БПЛА на Омскую область. Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.
«Прошу сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации. Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщайте по номеру 112», – написал он в соцсетях.
В 18:20 мск (21:20 по местному времени) губернатор сообщил, что один из логистических центров Омска подвергся атаке беспилотников. Персонал объекта был оперативно эвакуирован, на месте начали работать экстренные службы.
В 19:06 мск (22:06 по местному времени) Хоценко объявил отбой беспилотной опасности и поблагодарил силы ПВО Минобороны России за защиту региона.
Последствия атаки на логистический центр Ozon
Позже компания Ozon подтвердила, что ее логистический центр в Омске подвергся атаке БПЛА. По предварительным данным, никто из сотрудников не пострадал.
«Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», – сообщили в компании.
После происшествия Ozon временно скрыл с витрины товары, находившиеся на пострадавшем объекте. Заказы, которые не удастся доставить из других логистических центров, будут отменены.
Компания также приостановила прием поставок от продавцов на поврежденный объект. Грузы, уже находящиеся в пути, перенаправят в другие логистические центры. Между ними перераспределят и маршруты доставки.
Проверка состояния воздуха
После атаки беспилотников на северный промышленный узел Омска и логистический центр Ozon в городе проведут проверку воздуха на наличие загрязнений. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Предыдущая атака на объект Ozon
В ночь на 18 октября беспилотники атаковали один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге. Компания эвакуировала сотрудников, пострадавших не было. На территории объекта возник пожар, к тушению которого привлекли экстренные службы.
Также с 13 октября Ozon объявил о прекращении действия программы страхования товаров продавцов. Страховые полисы действовали до 23:59 мск 12 октября, после чего соответствующую опцию отключили в личных кабинетах продавцов.