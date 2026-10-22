Чего хотят добиться пострадавшие от ВСУ интернет-магазины

На государственную помощь, по версии АКИТ, должны рассчитывать компании, потерявшие в виде убытка не менее 5% от своего дохода или стоимости товарных запасов за предыдущий год. Такой подход, как говорит ее представитель, учитывает особенности торгового бизнеса, для которого лишение имущества ведет к длительной остановке работы. Среди конкретных мер поддержки – отсрочка на 12 месяцев по уплате налогов и страховых взносов, приостановка взыскания налоговой задолженности с пострадавших организаций, мораторий на выездные налоговые проверки, льготы на восстановление поврежденной инфраструктуры и освобождение от страховых взносов, сказано в письме. Именно на такую помощь со стороны государства, судя по постановлениям правительства от 25 августа и 30 сентября 2026 г., сейчас могут рассчитывать организации и предприниматели, которые пострадали от атак беспилотников на объекты. Впрочем, пока речь идет исключительно о владельцах инфраструктурных комплексов.