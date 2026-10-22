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Главная / Бизнес /

Чего хотят добиться пострадавшие от ВСУ интернет-магазины

Основная сложность для бизнеса заключается в сборе доказательств понесенных убытков
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, ее членами являются Ozon, Wildberries, «М.видео», «Детский мир» и проч.) предложила оказать меры государственной поддержки еще и компаниям, которые понесли убытки в ходе атак беспилотников без потери имущества. Как следует из ее письма премьер-министру Михаилу Мишустину, речь идет об организациях, которые использовали пострадавшую инфраструктуру своих партнеров: склады, центры обработки данных, облачные сервисы и каналы связи. Это могут быть интернет-магазины, которые были вынуждены приостановить продажи или расположенные рядом с поврежденными комплексами предприятия, при условии что они потеряли доступ к своим объектам или у них нарушились поставки. Запрос в пресс-службу правительства остался без ответа.

На государственную помощь, по версии АКИТ, должны рассчитывать компании, потерявшие в виде убытка не менее 5% от своего дохода или стоимости товарных запасов за предыдущий год. Такой подход, как говорит ее представитель, учитывает особенности торгового бизнеса, для которого лишение имущества ведет к длительной остановке работы. Среди конкретных мер поддержки – отсрочка на 12 месяцев по уплате налогов и страховых взносов, приостановка взыскания налоговой задолженности с пострадавших организаций, мораторий на выездные налоговые проверки, льготы на восстановление поврежденной инфраструктуры и освобождение от страховых взносов, сказано в письме. Именно на такую помощь со стороны государства, судя по постановлениям правительства от 25 августа и 30 сентября 2026 г., сейчас могут рассчитывать организации и предприниматели, которые пострадали от атак беспилотников на объекты. Впрочем, пока речь идет исключительно о владельцах инфраструктурных комплексов.

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