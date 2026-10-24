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Логистический центр Ozon в Омске попал под атаку беспилотников

По предварительным данным, пострадавших нет
Елена Вострикова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Логистический центр Ozon в Омске подвергся атаке беспилотников. Сотрудников объекта эвакуировали, предварительно пострадавших нет, сообщили в компании.

«Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении.

Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Компания отменит заказы, которые не сможет привезти с других объектов.

В Ozon добавили, что поставки продавцов на пострадавший объект временно не принимаются. Грузы, которые уже находятся в пути, перенаправят в другие логистические центры. Маршруты доставки также перераспределят между другими объектами компании.

В ночь на 18 октября, атаке беспилотников подвергся один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге. Тогда компания также эвакуировала сотрудников, пострадавших не было. На объекте тоже возник пожар, который тушили экстренные службы.

С 13 октября Ozon объявил о прекращении действия страховой программы для товаров продавцов. Полисы действовали до 23:59 мск 12 октября, после чего соответствующую опцию отключили в личных кабинетах продавцов.

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