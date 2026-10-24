Логистический центр Ozon в Омске попал под атаку беспилотников

Логистический центр Ozon в Омске попал под атаку беспилотниковПо предварительным данным, пострадавших нет
«Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении.
Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Компания отменит заказы, которые не сможет привезти с других объектов.
В Ozon добавили, что поставки продавцов на пострадавший объект временно не принимаются. Грузы, которые уже находятся в пути, перенаправят в другие логистические центры. Маршруты доставки также перераспределят между другими объектами компании.
В ночь на 18 октября, атаке беспилотников подвергся один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге. Тогда компания также эвакуировала сотрудников, пострадавших не было. На объекте тоже возник пожар, который тушили экстренные службы.
С 13 октября Ozon объявил о прекращении действия страховой программы для товаров продавцов. Полисы действовали до 23:59 мск 12 октября, после чего соответствующую опцию отключили в личных кабинетах продавцов.