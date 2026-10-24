Сербская NIS запросила у США продление лицензии на работу после 30 октября

Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина США ввело санкции против NIS в январе 2025 г., на излете президентства Джо Байдена, одновременно с ограничениями в отношении «Газпром нефти» и ряда ее дочерних компаний. Они были включены в SDN-List – санкционный список, предусматривающий наиболее жесткие блокирующие ограничения.