Сербская NIS запросила у США продление лицензии на работу после 30 октября
Компания NIS направила в минфин США новое обращение о выдаче специальной лицензии, которая позволит ей продолжать операционную деятельность после 30 октября 2026 г. Об этом сообщается на сайте компании.
В обращении компания акцентирует свою роль в бесперебойном снабжении внутреннего рынка, а также указывает, что стабильная работа НПЗ в Панчево критически важна для энергетической устойчивости Сербии.
Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина США ввело санкции против NIS в январе 2025 г., на излете президентства Джо Байдена, одновременно с ограничениями в отношении «Газпром нефти» и ряда ее дочерних компаний. Они были включены в SDN-List – санкционный список, предусматривающий наиболее жесткие блокирующие ограничения.
«Газпром нефть» стала основным владельцем NIS в 2009 г., приобретя 51% компании у правительства Сербии. Замдиректора Института экономики РАН Михаил Лобанов в разговоре с «Ведомостями» 21 октября высказал мнение, что сценарий, при котором США решат в конечном счете снять санкции с «Газпром нефти», весьма реалистичен.