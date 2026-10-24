Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,064-0,83%MGTS1 400-0,57%ENPG322,05+1,43%IMOEX2 469,36+1,64%RTSI965,88+2,38%RGBI111,89-0,1%RGBITR773,12-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Сербская NIS запросила у США продление лицензии на работу после 30 октября

Ася Султанова

Компания NIS направила в минфин США новое обращение о выдаче специальной лицензии, которая позволит ей продолжать операционную деятельность после 30 октября 2026 г. Об этом сообщается на сайте компании.

В обращении компания акцентирует свою роль в бесперебойном снабжении внутреннего рынка, а также указывает, что стабильная работа НПЗ в Панчево критически важна для энергетической устойчивости Сербии.

Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина США ввело санкции против NIS в январе 2025 г., на излете президентства Джо Байдена, одновременно с ограничениями в отношении «Газпром нефти» и ряда ее дочерних компаний. Они были включены в SDN-List – санкционный список, предусматривающий наиболее жесткие блокирующие ограничения.

«Газпром нефть» стала основным владельцем NIS в 2009 г., приобретя 51% компании у правительства Сербии. Замдиректора Института экономики РАН Михаил Лобанов в разговоре с «Ведомостями» 21 октября высказал мнение, что сценарий, при котором США решат в конечном счете снять санкции с «Газпром нефти», весьма реалистичен.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь