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Xinhua: Ким Чен Ын прибыл с визитом в КНР

Анна Суслова

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в КНР. Он посетил город Даньдун в провинции Ляонин. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ким Чен Ына сопровождал председатель народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Хунин. Он передал главе Северной Кореи «сердечные приветствия и наилучшие пожелания» от председателя КНР Си Цзиньпина.

При этом южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в собственном правительстве сообщило , что Ким Чен Ын прибыл в Китай по недавно открытому мосту, соединяющему Китай и КНДР.

В прошлый раз Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встречались в июне 2026 г., когда лидер КНР посетил КНДР.

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