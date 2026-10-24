Xinhua: Ким Чен Ын прибыл с визитом в КНР
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в КНР. Он посетил город Даньдун в провинции Ляонин. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Ким Чен Ына сопровождал председатель народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Хунин. Он передал главе Северной Кореи «сердечные приветствия и наилучшие пожелания» от председателя КНР Си Цзиньпина.
При этом южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в собственном правительстве сообщило , что Ким Чен Ын прибыл в Китай по недавно открытому мосту, соединяющему Китай и КНДР.
В прошлый раз Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встречались в июне 2026 г., когда лидер КНР посетил КНДР.