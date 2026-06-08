Си Цзиньпин заявил о расширении сотрудничества Китая и КНДР

Визит Си Цзиньпина в Северную Корею проходит 8–9 июня по приглашению Ким Чен Ына. Это первая поездка китайского лидера в Пхеньян с 2019 г. По данным «РИА Новости», в поездке Си сопровождают его жена Пэн Лиюань, член ПК политбюро ЦК КПК, начальник канцелярии ЦК КПК Цай Ци, а также министр иностранных дел КНР Ван И и другие.