Си Цзиньпин заявил о расширении сотрудничества Китая и КНДР
Китай намерен наращивать практическое взаимодействие с КНДР по ряду ключевых направлений, включая торговлю, научно-технологическое развитие и сельское хозяйство. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает «Синьхуа».
По словам председателя КНР, Пекин заинтересован в углублении кооперации с Пхеньяном в различных отраслях. Речь идет как об экономическом взаимодействии, так и о совместной работе в научно-технологической сфере, строительстве и здравоохранении. Китайская сторона также выразила готовность активизировать координацию стратегий развития двух государств.
Визит Си Цзиньпина в Северную Корею проходит 8–9 июня по приглашению Ким Чен Ына. Это первая поездка китайского лидера в Пхеньян с 2019 г. По данным «РИА Новости», в поездке Си сопровождают его жена Пэн Лиюань, член ПК политбюро ЦК КПК, начальник канцелярии ЦК КПК Цай Ци, а также министр иностранных дел КНР Ван И и другие.