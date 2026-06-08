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Си Цзиньпин заявил о расширении сотрудничества Китая и КНДР

Ведомости

Китай намерен наращивать практическое взаимодействие с КНДР по ряду ключевых направлений, включая торговлю, научно-технологическое развитие и сельское хозяйство. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает «Синьхуа».

По словам председателя КНР, Пекин заинтересован в углублении кооперации с Пхеньяном в различных отраслях. Речь идет как об экономическом взаимодействии, так и о совместной работе в научно-технологической сфере, строительстве и здравоохранении. Китайская сторона также выразила готовность активизировать координацию стратегий развития двух государств.

Визит Си Цзиньпина в Северную Корею проходит 8–9 июня по приглашению Ким Чен Ына. Это первая поездка китайского лидера в Пхеньян с 2019 г. По данным «РИА Новости», в поездке Си сопровождают его жена Пэн Лиюань, член ПК политбюро ЦК КПК, начальник канцелярии ЦК КПК Цай Ци, а также министр иностранных дел КНР Ван И и другие.

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