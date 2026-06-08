Си Цзиньпин прибыл в КНДР с госвизитом
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с государственным визитом. Об этом сообщает «Синьхуа».
Визит Си начался 8 июня.
По данным «РИА Новости», в поездке Си сопровождают его жена Пэн Лиюань, член ПК Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, а также министр иностранных дел КНР Ван И и другие.
МИД КНР информировал, что председатель КНР посетит КНДР 8-9 июня по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. Это первый государственный визит Си в КНДР за семь лет.