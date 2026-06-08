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Си Цзиньпин прибыл в КНДР с госвизитом

Ведомости

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с государственным визитом. Об этом сообщает «Синьхуа».

Визит Си начался 8 июня.

По данным «РИА Новости», в поездке Си сопровождают его жена Пэн Лиюань, член ПК Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, а также министр иностранных дел КНР Ван И и другие.

МИД КНР информировал, что председатель КНР посетит КНДР 8-9 июня по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. Это первый государственный визит Си в КНДР за семь лет.

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