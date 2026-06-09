Зачем лидер Китая поехал в КНДР впервые за семь лет

Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня начал в Пхеньяне свой первый зарубежный визит в 2026 г. В КНДР он не был почти ровно семь лет. Государственный визит китайского лидера продлится два дня, пишет «Синьхуа». В аэропорту его вместе с женой Пэн Лиюань встретил лично вождь КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу, а также жители КНДР. Они же приветствовали Си и во время его пути в большом кортеже на главную площадь Пхеньяна им. Ким Ир Сена. К церемонии встречи с участием военных на ней закрепили и огромные портреты двух лидеров современности.