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WSJ назвала КНДР самой удивительной историей экономического успеха в мире

Ведомости

Ситуация в КНДР является «самой удивительной историей экономического успеха в мире», пишет The Wall Street Journal. Как утверждается в публикации, правящая элита страны сейчас «богаче, чем когда-либо», несмотря на действующие международные санкции.

Значительную роль в процветании экономики, по мнению авторов статьи, сыграли поставки товаров и финансовая поддержка со стороны Китая, а также продажа оружия России.

Авторы отмечают, что Северная Корея не только ведет активную торговлю, но и наращивает возможности по обходу санкций, импортируя больше энергии, комплектующих и материалов.

В частности, в стране завершились крупные строительные проекты, годами остававшиеся замороженными: новая больница в Пхеньяне, тепличный и курортный комплексы. Кроме того, КНДР расширяет сеть государственных магазинов и аптек, а также увеличивает вместимость нефтехранилищ.

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Инициатива властей «20×10» предполагает строительство новых заводов в 20 городах и округах ежегодно в течение 10 лет. По данным южнокорейских аналитических центров, в порты КНДР приходит больше судов с энергоносителями, а ночная освещенность страны за последние пять лет возросла примерно в три раза.

В 2024 г., по оценкам Центрального банка Южной Кореи, экономика КНДР выросла на 3,7% – это самый высокий показатель за последние восемь лет, чему способствовало, по мнению южнокорейских экспертов, в том числе расширение связей с Россией.

6 мая КНДР приняла поправки в конституцию, признающие Южную Корею отдельным государством. А в марте 2026 г. Белоруссия подписала с КНДР договор о дружбе, предусматривающий развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности и науке.

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