WSJ назвала КНДР самой удивительной историей экономического успеха в мире

Инициатива властей «20×10» предполагает строительство новых заводов в 20 городах и округах ежегодно в течение 10 лет. По данным южнокорейских аналитических центров, в порты КНДР приходит больше судов с энергоносителями, а ночная освещенность страны за последние пять лет возросла примерно в три раза.