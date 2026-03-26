Белоруссия подпишет договор о дружбе с КНДР

Параллельно Лукашенко пытается прийти к «большой сделке» с США и их президентом Дональдом Трампом. В марте 2026 г. спецпосланник Трампа Джон Коул пообещал снять санкции с двух белорусских банков и минфина. С КНДР США санкции снимать не спешат и в отличие от первого срока Трампа выйти на «сделку» не торопятся. В мартовских послаблениях по торговле нефтью России и Ирану Вашингтон запретил им поставки именно в КНДР. Ким 26 февраля на съезде ТПК заявил, что если США не будут предпринимать провокационные действия и признают ядерную программу Пхеньяна, то он готов к контактам, замечает Зуева: «Ким Чен Ын на примере Ирана видел, к чему ведут переговоры с США при Трампе. Но с потеплением отношений Лукашенко с Трампом не исключен дополнительный канал связи Вашингтона и Пхеньяна через белорусского лидера».