Лукашенко прибыл в Пхеньян на переговоры с Ким Чен Ыном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
В аэропорту его встретили первый заместитель премьер-министра КНДР Ким Ток Хун и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
Визит проходит 25–26 марта по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. «Центральным мероприятием станут переговоры лидеров двух стран», – говорится в сообщении.
В ходе встречи планируется обсудить развитие двусторонних отношений, определить приоритетные направления сотрудничества и перспективные совместные проекты. В Минске отмечают, что визит направлен на укрепление договорно-правовой базы и активизацию взаимодействия.
До этого Лукашенко и Ким Чен Ын встречались в сентябре 2025 г. в Пекине на мероприятиях с участием зарубежных лидеров. Тогда северокорейский лидер пригласил президента Белоруссии посетить КНДР в любое удобное время.