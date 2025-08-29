Газета
Экономика КНДР показала значительный рост на фоне расширения связей с Россией

Ведомости

В 2024 г. экономика КНДР выросла на 3,7%, что стало наивысшим годовым показателем роста за последние восемь лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оценки Центрального банка Южной Кореи.

Отмечается, что рост обусловлен расширением экономических связей с Россией. Согласно данным Банка Кореи (BOK), в 2024 г. экономический рост в Северной Корее ускорился: валовой внутренний продукт увеличился на 3,1% в 2023 г. и снизился на 0,2% в 2022 г. В прошлом же году был зафиксирован самый высокий темп роста с 2016 г., когда экономика увеличилась на 3,9%.

Представитель Банка Кореи заявил на брифинге, что в основном это связано со значительным ростом производства, строительства и горнодобывающей промышленности, на которые оказало влияние «усиление национальных политических проектов внутри страны, а также расширение экономического сотрудничества между Северной Кореей и Россией за рубежом».

В том числе рост в секторе тяжелой металлургии составил 10,7%, что стало самым высоким показателем с начала ведения статистики. Отмечается, что этому способствовало увеличение производства металлических изделий для оружия.

4 декабря начал действовать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение 19 июня в рамках визита главы российского государства в Северную Корею. Путин подчеркивал, что документ ляжет в основу отношений двух государств на долгосрочную перспективу.

