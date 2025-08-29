Экономика КНДР показала значительный рост на фоне расширения связей с Россией

Отмечается, что рост обусловлен расширением экономических связей с Россией. Согласно данным Банка Кореи (BOK), в 2024 г. экономический рост в Северной Корее ускорился: валовой внутренний продукт увеличился на 3,1% в 2023 г. и снизился на 0,2% в 2022 г. В прошлом же году был зафиксирован самый высокий темп роста с 2016 г., когда экономика увеличилась на 3,9%.