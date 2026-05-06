КНДР приняла поправки в конституцию, признающие Южную Корею отдельной страной

Власти Северной Кореи внесли изменения в конституцию, в которых закрепили официальное признание Южной Кореи отдельной страной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Согласно новой редакции ст. 2, территория КНДР определяется как земли, граничащие с Китаем и Россией на севере и с Республикой Кореей – на юге. При этом из конституции были исключены положения о воссоединении двух Корей.

Как отмечает агентство, поправки стали первым случаем включения в основной закон КНДР отдельного территориального положения. Также в конституции закрепляется статус лидера страны Ким Чен Ына как главы государства и его формальный контроль как председателя Государственного совета над ядерными силами страны.

Отдельная статья называет Северную Корею «ответственным государством, обладающим ядерным оружием», и предусматривает дальнейшее развитие ядерного потенциала.

Reuters отмечает, что изменения закрепляют курс Ким Чен Ына на концепцию «двух враждебных государств». В январе 2024 г. лидер КНДР призвал официально признать Южную Корею «главным врагом» страны.

В ноябре 2025 г. министерство обороны Южной Кореи выступило с официальным предложением к Пхеньяну провести межкорейские военные переговоры, посвященные уточнению линии военного демаркационного разграничения (MDL). В Сеуле заявили, что это необходимо для предотвращения случайных столкновений на фоне участившихся пересечений границы северокорейскими военными.

