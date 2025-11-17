Газета
Главная / Политика /

Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры о демаркации границы

Ведомости

Министерство обороны Южной Кореи выступило с официальным предложением к Пхеньяну провести межкорейские военные переговоры, посвященные уточнению линии военного демаркационного разграничения (MDL). В Сеуле заявили, что это необходимо для предотвращения случайных столкновений на фоне участившихся пересечений границы северокорейскими военными, пишет Yonhap.

По данным южнокорейского военного ведомства, солдаты КНДР в последние недели неоднократно переходили линию MDL во время работ в буферной зоне, включая расчистку земли и установку мин.

Заместитель министра оборонной политики Ким Хон Чхоль подчеркнул, что Сеул ожидает «быстрого и позитивного ответа» от Пхеньяна и готов обсуждать место и время встречи.

В Минобороны Южной Кореи отметили, что пересечения границы могли происходить из-за повреждений пограничных указателей, установленных в 1953 г. после подписания соглашения о перемирии.

Пока неизвестно, откликнется ли Северная Корея на предложение: Пхеньян продолжает игнорировать призывы президента Ли Чжэ Мена к диалогу, пишет Yonhap. Последняя встреча военных представителей двух стран на уровне генералов состоялась в 2018 г.

5 ноября южнокорейская разведка сообщала, что Северная Корея находится в полной готовности к проведению седьмого ядерного испытания, если лидер страны Ким Чен Ын примет соответствующее решение. Ведомство также отмечает, что Пхеньян усиливает меры по защите ядерных материалов и создает новые мощности для производства боеголовок.

