Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры о демаркации границы
Министерство обороны Южной Кореи выступило с официальным предложением к Пхеньяну провести межкорейские военные переговоры, посвященные уточнению линии военного демаркационного разграничения (MDL). В Сеуле заявили, что это необходимо для предотвращения случайных столкновений на фоне участившихся пересечений границы северокорейскими военными, пишет Yonhap.
По данным южнокорейского военного ведомства, солдаты КНДР в последние недели неоднократно переходили линию MDL во время работ в буферной зоне, включая расчистку земли и установку мин.
Заместитель министра оборонной политики Ким Хон Чхоль подчеркнул, что Сеул ожидает «быстрого и позитивного ответа» от Пхеньяна и готов обсуждать место и время встречи.
В Минобороны Южной Кореи отметили, что пересечения границы могли происходить из-за повреждений пограничных указателей, установленных в 1953 г. после подписания соглашения о перемирии.
Пока неизвестно, откликнется ли Северная Корея на предложение: Пхеньян продолжает игнорировать призывы президента Ли Чжэ Мена к диалогу, пишет Yonhap. Последняя встреча военных представителей двух стран на уровне генералов состоялась в 2018 г.
5 ноября южнокорейская разведка сообщала, что Северная Корея находится в полной готовности к проведению седьмого ядерного испытания, если лидер страны Ким Чен Ын примет соответствующее решение. Ведомство также отмечает, что Пхеньян усиливает меры по защите ядерных материалов и создает новые мощности для производства боеголовок.