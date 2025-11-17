Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры о демаркации границы

Пока неизвестно, откликнется ли Северная Корея на предложение: Пхеньян продолжает игнорировать призывы президента Ли Чжэ Мена к диалогу, пишет Yonhap. Последняя встреча военных представителей двух стран на уровне генералов состоялась в 2018 г.