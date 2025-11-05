Разведка Южной Кореи заявила о готовности КНДР к проведению ядерного испытания
Северная Корея находится в полной готовности к проведению седьмого ядерного испытания, если лидер страны Ким Чен Ын примет соответствующее решение. Об этом пишет Younhap со ссылкой на южнокорейских парламентариев и агентство оборонной разведки.
По словам депутатов Пак Сон Вона и Ли Сон Гвона, в случае решения Кима испытание может быть проведено в короткие сроки с использованием третьего туннеля на полигоне Пунгге-ри, где ранее уже проходили подобные подземные взрывы. Последнее ядерное испытание КНДР состоялось в 2017 г.
Южнокорейская разведка также отмечает, что Пхеньян усиливает меры по защите ядерных материалов и создает новые мощности для производства боеголовок.
Кроме того, Северная Корея, по оценке специалистов, готовится к новому запуску спутника-шпиона, который сможет делать снимки с более высоким разрешением, чем действующий аппарат. В осуществлении программы КНДР, как полагают в Сеуле, оказывает содействие Россия.
Первый северокорейский военный спутник «Маллиген-1» был успешно запущен в ноябре 2023 г., а власти страны тогда обещали вывести на орбиту еще три аппарата в течение 2024 г. Однако после неудачного старта в мае 2024 г. новых запусков не проводилось.
Южнокорейская разведка также полагает, что часть производственных мощностей, связанных с военными программами КНДР, расположена на территории бывшего промышленного комплекса Кэсон.
30 октября президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на равных условиях с другими странами. Позднее он уточнил журналистам, что, по его мнению, «все проводят» такие испытания, подчеркнув, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но не проводили тесты много лет.
Позднее министр энергетики США Крис Райт в эфире Fox News сообщил, что администрация Трампа планирует возобновить испытания ядерного оружия, но они не будут включать реальные ядерные взрывы.