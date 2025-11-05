Разведка Южной Кореи заявила о готовности КНДР к проведению ядерного испытания

Северная Корея находится в полной готовности к проведению седьмого ядерного испытания, если лидер страны Ким Чен Ын примет соответствующее решение. Об этом пишет Younhap со ссылкой на южнокорейских парламентариев и агентство оборонной разведки.



По словам депутатов Пак Сон Вона и Ли Сон Гвона, в случае решения Кима испытание может быть проведено в короткие сроки с использованием третьего туннеля на полигоне Пунгге-ри, где ранее уже проходили подобные подземные взрывы. Последнее ядерное испытание КНДР состоялось в 2017 г.