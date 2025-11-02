В США заявили о намерении провести субкритические взрывы ядерного оружия
Администрация президента США Дональда Трампа планирует возобновить испытания ядерного оружия, но они не будут включать реальные ядерные взрывы. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире Fox News.
«Сейчас мы говорим о системных испытаниях, а не о ядерных взрывах. Это то, что мы называем субкритическими взрывами», – пояснил Райт.
Такие испытания позволяют проверить все компоненты ядерного оружия, кроме непосредственно ядерного заряда, включая доставку боеголовки и подрыв обычного взрывчатого вещества для создания нужной геометрии, добавил он.
Решение о возобновлении ядерных испытаний было объявлено Трампом на прошлой неделе. На вопрос о возможности появления «ядерного гриба» над испытательным полигоном в Неваде Райт ответил однозначно: «Нет, не беспокойтесь об этом».
США не проводили испытаний ядерного оружия с 1992 г., когда президент Джордж Буш-старший ввел мораторий.
30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить ядерные испытания. Он напомнил о действии международного моратория.