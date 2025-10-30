В ICAN назвали слова Трампа о ядерных испытаниях ненужной эскалацией
Заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний представляют собой «ненужную и безрассудную эскалацию» ядерной угрозы. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
«Это ненужная и безрассудная эскалация ядерной угрозы, увеличивающая ядерную опасность и игнорирующая продолжающийся ущерб», – заявил Бернетт, напомнив про последствия прошлых испытаний.
Он подчеркнул, что «любое усиление напряженности опасно и его следует избегать». Представитель ICAN призвал все ядерные государства работать над деэскалацией.
30 октября Трамп написал в соцсети Truth Social, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на равных условиях с другими странами. Позднее он уточнил журналистам, что, по его мнению, «все проводят» такие испытания, подчеркнув, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но не проводили тесты много лет.
30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить испытания. Он напомнил о действии международного моратория. Также у России нет данных о том, что кто-то занимается испытаниями. По словам Пескова, если речь идет об испытаниях ракеты «Буревестник», то они не являются ядерными «никоим образом».
Издание The Washington Post также отметило, что испытания ядерного оружия могут помешать Трампу получить Нобелевскую премию мира.