США не уведомляли Россию о намерении возобновить ядерные испытания

США не уведомляли Россию о намерении возобновить ядерные испытанияОб этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
США не уведомляли Россию о том, что намерены возобновить ядерные испытания. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что сейчас действует мораторий на проведение ядерных испытаний. «Президент [США Дональд] Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. И если каким-то образом имеется в виду испытание «Буревестника», то это не является ядерным испытанием. Никоим образом», – подчеркнул Песков.
Все страны развивают свои системы обороны, но это не является ядерным испытанием, добавил Песков. США имеют право на суверенные решения, сказал представитель Кремля, но напомнил о заявлении президента Владимира Путина о том, что если кто-то отойдет от моратория, то «Россия будет действовать соответственно ситуации». Песков выразил надежду, что до Трампа довели информацию, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» нельзя трактовать как ядерное испытания.
Песков сказал, что нельзя говорить о том, что начался новый виток гонки вооружений. Он также прокомментировал слова Трампа о том, что США ведут переговоры с Россией о ядерном разоружении. По словам представителя Кремля, в ходе контактов неоднократно упоминалось о необходимости таких экспертных переговоров, но пока они не ведутся.
Трамп 30 октября написал в соцсети Truth Social, что дал поручение Пентагону начать испытания ядерного оружия на равной основе с программами испытаний других стран. Трамп сообщил, что «этот процесс» стартует немедленно. Однако позже он сообщил журналистам, что, кажется, «все проводят» такие испытания. По его словам, у США больше ядерного оружия, чем у кого бы ни было в мире, но ядерные испытания были остановлены много лет назад. Но когда все проводят испытания, то уместно тоже это сделать, заявил Трамп.
На прошлой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался об испытании ракеты «Буревестник», а 29 октября Путин заявил об испытаниях комплекса «Посейдон». Президент России 2 октября на Валдайском форуме говорил, что «кое-кто» готовит ядерные испытания и если они произойдут, то Россия сделает то же самое.