США не уведомляли Россию о намерении возобновить ядерные испытания

Трамп 30 октября написал в соцсети Truth Social, что дал поручение Пентагону начать испытания ядерного оружия на равной основе с программами испытаний других стран. Трамп сообщил, что «этот процесс» стартует немедленно. Однако позже он сообщил журналистам, что, кажется, «все проводят» такие испытания. По его словам, у США больше ядерного оружия, чем у кого бы ни было в мире, но ядерные испытания были остановлены много лет назад. Но когда все проводят испытания, то уместно тоже это сделать, заявил Трамп.