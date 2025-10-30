Трамп считает, что его заявление не ведет к росту ядерных рисков в мире

Трамп считает, что его заявление не ведет к росту ядерных рисков в миреАмериканский президент поручил Пентагону начать ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп не согласился с тем, что начало ядерных испытаний в США, о которых он заявил, увеличивает мировые риски в этой области.
«Я так не думаю. Думаю, мы достаточно обеспечены. У нас больше всех, но я вижу, что они проводят испытания. Если они проводят тесты, то и мы должны», – заявил американский лидер журналистам в самолете по пути в Вашингтон (цитата по CNN).
Он также отметил, что денуклеаризация была бы «грандиозным делом», но повторил, что возобновление США ядерных испытаний после 30-летнего моратория было бы «уместным».
30 октября Трамп заявил, что военное министерство США получило от него поручение, согласно которому нужно немедленно начать ядерные испытания после 33-летнего перерыва.
В последний раз США провели испытание ядерного оружия в 1992 г. Они дают представление о том, на что способно новое ядерное оружие, а также о том, работоспособно ли старое, отмечало Reuters.