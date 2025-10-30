Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп считает, что его заявление не ведет к росту ядерных рисков в мире

Американский президент поручил Пентагону начать ядерные испытания
Ведомости

Президент США Дональд Трамп не согласился с тем, что начало ядерных испытаний в США, о которых он заявил, увеличивает мировые риски в этой области.

«Я так не думаю. Думаю, мы достаточно обеспечены. У нас больше всех, но я вижу, что они проводят испытания. Если они проводят тесты, то и мы должны», – заявил американский лидер журналистам в самолете по пути в Вашингтон (цитата по CNN).

Он также отметил, что денуклеаризация была бы «грандиозным делом», но повторил, что возобновление США ядерных испытаний после 30-летнего моратория было бы «уместным».

30 октября Трамп заявил, что военное министерство США получило от него поручение, согласно которому нужно немедленно начать ядерные испытания после 33-летнего перерыва.

Портал Axios писал, что такое решение может возобновить гонку вооружений среди сверхдержав. По мнению Reuters, решение Трампа будет воспринято в России и Китае как преднамеренное утверждение стратегической мощи США.

В последний раз США провели испытание ядерного оружия в 1992 г. Они дают представление о том, на что способно новое ядерное оружие, а также о том, работоспособно ли старое, отмечало Reuters.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её