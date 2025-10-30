WP: испытания ядерного оружия могут помешать Трампу получить Нобелевскую премию
Проведение ядерных испытаний в США может подорвать статус лидера страны Дональда Трампа как «президента мира» и помешать ему получить Нобелевскую премию. Об этом пишет The Washington Post (WP).
Издание пишет, что такой шаг также замедлит снижение напряженности с Китаем.
WP отмечает, что после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп заявил, что его конечная цель – добиться от ядерных держав того, чтобы они сложили оружие.
«Мы действительно обсуждаем это с Россией, и если мы что-то предпримем, к нам присоединится Китай», – сказал американский лидер журналистам на борту самолета Air Force One.
29 октября Трамп поручил министерству обороны начать проведение испытаний ядерного оружия, так как другие государства уже проводят подобные программы. Об этом сам американский лидер заявил в соцсети Truth Social, находясь на борту своего вертолета, летевшего на встречу с китайским лидером. В последний раз США провели испытание ядерного оружия в 1992 г.