WP: испытания ядерного оружия могут помешать Трампу получить Нобелевскую премию

29 октября Трамп поручил министерству обороны начать проведение испытаний ядерного оружия, так как другие государства уже проводят подобные программы. Об этом сам американский лидер заявил в соцсети Truth Social, находясь на борту своего вертолета, летевшего на встречу с китайским лидером. В последний раз США провели испытание ядерного оружия в 1992 г.