Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия в США

Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия в СШАЗаявление прозвучало за несколько минут до встречи с Си Цзиньпином, они могут пройти впервые за 33 года
Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны начать проведение испытаний ядерного оружия, так как другие государства уже проводят подобные программы. Об этом сам американский лидер заявил в соцсети Truth Social, находясь на борту своего вертолета, летевшего на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином для участия в торговых переговорах в Пусане.
«Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет. В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно», – написал глава Белого дома.
В последний раз США провели испытание ядерного оружия в 1992 г. Они дают представление о том, на что способно новое ядерное оружие, а также о том, работоспособно ли старое, отмечает Reuters.
29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия занимается своим персональным строительством и развитием военно-промышленного комплекса (ВПК). Так он прокомментировал слова Трампа о военном превосходстве США. Американский лидер выразил мнение, что Москве нужно заняться урегулированием конфликта на Украине вместо испытаний ракет.
26 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По его словам, в этой области еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.