Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия в США

Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны начать проведение испытаний ядерного оружия, так как другие государства уже проводят подобные программы. Об этом сам американский лидер заявил в соцсети Truth Social, находясь на борту своего вертолета, летевшего на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином для участия в торговых переговорах в Пусане.