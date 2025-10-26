Путин заявил об отсутствии в мире аналогов ракеты «Буревестник»Решающие испытания ракеты завершены, сообщил президент
Аналогов крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой в мире нет, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.
«У меня есть доклад со стороны промышленности, в целом известны оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет», – сказал Путин.
Он добавил, что когда в РФ заявили о разработке этого оружия, специалисты очень высокого уровня и класса говорили Путину, что «это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая».
Сейчас решающие испытания завершены, хотя предстоит еще большая работа, чтобы поставить оружие на боевое дежурство, отметил глава государства.
Президент России в октябре 2023 г. сообщил, что в России прошли последние успешные испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник» и завершена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат». Глава государства также отметил, что в ближайшее время начнется массовое производство этих ракет и их постановка на боевое дежурство.