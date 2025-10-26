Путин заявил об отсутствии в мире аналогов ракеты «Буревестник»

Президент России в октябре 2023 г. сообщил, что в России прошли последние успешные испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник» и завершена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат». Глава государства также отметил, что в ближайшее время начнется массовое производство этих ракет и их постановка на боевое дежурство.