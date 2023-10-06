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Песков прокомментировал испытания ракеты «Буревестник»

Ведомости

Тема испытаний ракет с ядерной установкой «Буревестник» представляет особый интерес для участников дискуссионного клуба «Валдай», поэтому президент России Владимир Путин рассказал о них. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Президент сделал заявление о том, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения (ракет с ядерной установкой. – ред). Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке дня. Она представляла собой интерес для участников “Валдая”, и поэтому Путин об этом сообщил», – сказал представитель Кремля. 

Песков также отказался раскрывать информацию, когда были проведены последние успешные испытания ракеты «Буревестник», о которых 5 октября говорил президент России Владимир Путин. «Я в данном случае никакой информации по этой теме не могу предоставить», – сказал Песков. 

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5 октября, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин рассказал, что в России прошли последние успешные испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник» и завершили работу над сверхтяжелой ракетой «Сармат». Глава государства также отметил, что в ближайшее время начнется массовое производство этих ракет и их постановка на боевое дежурство. 

В ходе выступления Путин также отметил, что не видит необходимости менять концепцию военной доктрины в части применения ядерного оружия. Российский лидер напомнил, что в документе указаны две причины возможного применения ядерного оружия – применение такого оружия в отношении России и угроза существования российского государства, если даже применяются обычные вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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