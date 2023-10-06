Песков прокомментировал испытания ракеты «Буревестник»

«Президент сделал заявление о том, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения (ракет с ядерной установкой. – ред). Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке дня. Она представляла собой интерес для участников “Валдая”, и поэтому Путин об этом сообщил», – сказал представитель Кремля.