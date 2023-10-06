Песков прокомментировал испытания ракеты «Буревестник»
Тема испытаний ракет с ядерной установкой «Буревестник» представляет особый интерес для участников дискуссионного клуба «Валдай», поэтому президент России Владимир Путин рассказал о них. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент сделал заявление о том, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения (ракет с ядерной установкой. – ред). Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке дня. Она представляла собой интерес для участников “Валдая”, и поэтому Путин об этом сообщил», – сказал представитель Кремля.
Песков также отказался раскрывать информацию, когда были проведены последние успешные испытания ракеты «Буревестник», о которых 5 октября говорил президент России Владимир Путин. «Я в данном случае никакой информации по этой теме не могу предоставить», – сказал Песков.
5 октября, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин рассказал, что в России прошли последние успешные испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник» и завершили работу над сверхтяжелой ракетой «Сармат». Глава государства также отметил, что в ближайшее время начнется массовое производство этих ракет и их постановка на боевое дежурство.
В ходе выступления Путин также отметил, что не видит необходимости менять концепцию военной доктрины в части применения ядерного оружия. Российский лидер напомнил, что в документе указаны две причины возможного применения ядерного оружия – применение такого оружия в отношении России и угроза существования российского государства, если даже применяются обычные вооружения.