Путин допустил отзыв Россией ратификации договора о запрете ядерных испытаний
Президент России Владимир Путин допустил, что Россия теоретически может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом он заявил в ходе выступления на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. «Но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, повторю еще раз, когда они подписали, но не ратифицировали [договор о запрещении ядерных испытаний], а мы подписали и ратифицировали его, в принципе, можно. Но это вопрос депутатов Государственной думы. Теоретически можно отозвать ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», – уточнил он.
В ходе выступления Путин также отметил, что не видит необходимости менять концепцию военной доктрины в части применения ядерного оружия. Российский лидер напомнил, что в документе указаны две причины возможного применения ядерного оружия – применение такого оружия в отношении России и угроза существования российского государства, если даже применяются обычные вооружения.
«Нужно ли нам это менять? А зачем? Все можно поменять. Не вижу необходимости в этом», – сказал он.
Путин отметил, что нет такой ситуации, при которой сегодня что-то угрожало бы существованию российского государства. «Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России», – подчеркнул он, отвечая на вопрос, не устарела ли концепция и не пора ли менять ее в сторону понижения ядерного порога.
В сентябре замглавы российского МИДа Сергей Вершинин заявил, что Россия призывает США немедленно ратифицировать ДВЗЯИ. По его словам, Соединенные Штаты могли бы стать локомотивом в этом вопросе и подать пример другим государствам.
Генеральная ассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и проводить ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей на территории всех государств. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.