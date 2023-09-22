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Политика

МИД России призвал США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний

Ведомости

Россия призывает США немедленно ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соединенные Штаты могли бы стать локомотивом в этом вопросе и подать пример другим государствам, заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Вершинин на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

«Призываем американское правительство пересмотреть свои подходы и безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ. Свой призыв мы обращаем также к остальным семи странам, от которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу: подписать и ратифицировать его как можно скорее. Каждое из этих государств несет свою долю ответственности за судьбу договора», – подчеркнул Вершинин (цитата по ТАСС).

Замглавы МИД добавил, что США не в праве обсуждать соблюдение моратория на ядерные испытания со стороны России, пока сами не ратифицировали договор о запрете их проведения. Но РФ остается приверженной мораторию и сохранит эту позицию, если запрет будут соблюдать и другие страны, добавил дипломат. 

Вершинин также отметил, что добровольные моратории на ядерные испытания очень важны, но они не могут компенсировать нерешенность основной задачи – вступления договора в силу. 

Генеральная Ассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и проводить ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей на территории всех государств. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.  

Ранее по теме: Глава сессии Генассамблеи ООН заявил о приближении ядерной катастрофы

Председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши заявил в конце августа, что сейчас мир приближается к ядерной катастрофе быстрее, чем когда-либо ранее в XXI в. Он отметил, что глобальные военные расходы достигли рекордного показателя в $2,2 трлн в 2022 г. Запрет на проведение ядерных испытаний должен стать юридически обязательным для всех государств, подчеркнул Кереши.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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