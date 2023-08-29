Глава сессии Генассамблеи ООН заявил о приближении ядерной катастрофы
Как никогда ранее в текущем веке, мир приблизился к глобальной катастрофе. Об этом заявил председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши на заседании, посвященном празднованию и популяризации Международного дня против ядерных испытаний.
«Необходимо приложить максимальные усилия, чтобы положить конец ядерным испытаниям. Это наши собственные слова от 2010 г., тогда Генеральная ассамблея объявила о Международном дне против ядерных испытаний, который отмечается 29 августа. Однако сегодня в этой ассамблеи нет оснований, чтобы торжествовать», – заявил Кареши.
Он отметил, что «опасностей в мире становится все больше».
«Сегодня, как никогда ранее в текущем веке, мы приблизились к глобальной катастрофе. И все равно мы не в состоянии увидеть, что человечество столкнулось с этой ужасающей ловушкой из-за того, что ставку делают на ядерное оружие», – заявил глава Генассамблеи ООН.
По данным Кереши, глобальные военные расходы достигли рекордного показателя в $2,2 трлн. в 2022 г. «Поступают многочисленные сигналы о том, что ядерные арсеналы и потенциалы увеличиваются в обход договора о нераспространении ядерного оружия», – сказал он.
Ключевым элементом международной структуры разоружения он назвал договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
«Наш долг заключается в том, чтобы запрещение ядерных испытаний стало юридически обязательным для всех государств. Мы должны помнить, что использование любого ядерного оружия в каких бы то ни было целях незамедлительно выйдет из-под контроля. Так называемая ограниченная ядерная война просто не существует», – сказал Кереши в завершении выступления.
По данным МИД РФ, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был открыт для подписания в Нью-Йорке 24 сентября 1996 г., его подписали 186 государств и 178 его ратифицировали. Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 г. Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленных в приложении к договору. Из числа этих государств ДВЗЯИ ратифицировали 36, включая три государства, обладающие ядерным оружием – Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три – Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали пять – США, Китай, Египет, Израиль и Иран.
7 августа в выступлении делегации РФ на сессии подготовительного комитета 11-й конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия в Вене отмечалось, что ДВЗЯИ занимает важное место в международных усилиях по укреплению режима нераспространения ядерного оружия.
«Россия активно участвовала в разработке ДВЗЯИ, ратифицировала его в 2000 г. и строго выполняет свои обязательства по нему. С начала 1990-х гг. наша страна неукоснительно соблюдает добровольный мораторий на ядерные испытания», – говорилось в сообщении.
При этом с сожалением отмечалось, что спустя четверть века с момента открытия для подписания ДВЗЯИ не вступил в силу, ратификационные процедуры так и не были осуществлены восемью государствами.
«Ситуация дополнительно осложнилась из-за официально объявленного в 2018 г. отказа США от ратификации договора. Несмотря на декларативную готовность нынешней американской администрации предпринимать усилия по скорейшему вступлению в силу ДВЗЯИ, реальных шагов от Вашингтона в этом направлении мы не видим. Таким образом, судьба этого важнейшего соглашения остается, мягко говоря, неопределенной», – говорилось в выступлении.