Глава сессии Генассамблеи ООН заявил о приближении ядерной катастрофы

По данным МИД РФ, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был открыт для подписания в Нью-Йорке 24 сентября 1996 г., его подписали 186 государств и 178 его ратифицировали. Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 г. Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленных в приложении к договору. Из числа этих государств ДВЗЯИ ратифицировали 36, включая три государства, обладающие ядерным оружием – Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три – Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали пять – США, Китай, Египет, Израиль и Иран.