Трамп: США вовлечены в конфликт на Украине из-за некомпетентности Байдена

«Он [Байден] должен работать над тем, чтобы вытащить нас из этой ужасной войны между Россией и Украиной, в которую мы в значительной степени вовлечены. Это можно сделать, и очень легко. Я полагаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он [Байден] не может, так как он попросту некомпетентен», – сказал Трамп.