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Политика

Трамп: США вовлечены в конфликт на Украине из-за некомпетентности Байдена

Ведомости

США вовлечены в конфликт на Украине, но президент США Джо Байден не может это прекратить из-за своей некомпетентности. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону. Трансляция шла на странице Карлсона в X (ранее Twitter).

«Он [Байден] должен работать над тем, чтобы вытащить нас из этой ужасной войны между Россией и Украиной, в которую мы в значительной степени вовлечены. Это можно сделать, и очень легко. Я полагаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он [Байден] не может, так как он попросту некомпетентен», – сказал Трамп.

Бывший президент отметил, что если бы он был переизбран в 2020 г., то украинский конфликт «никогда бы не начался». В ходе беседы с Карлсоном Трамп вновь призвал немедленно прекратить боевые действия на Украине.

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Ранее Трамп неоднократно обвинял администрацию Байдена в эскалации ситуации на Украине и утверждал, что мог бы быстро договориться о завершении конфликта, если бы находился у власти. По его словам, риторика нынешнего американского правительства «вынудила» президента России Владимира Путина начать спецоперацию.

В августе Трамп заявил, что в случае его избрания президентом в 2024 г. он сможет добиться урегулирования ситуации на Украине «еще до возвращения в Овальный кабинет». В январе он говорил, что смог бы договориться о завершении боевых действий на Украине «в течение 24 часов», если бы стоял во главе страны. По оценке Трампа, конфликт может продолжаться до 2024 г., что грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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