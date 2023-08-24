Трамп: США вовлечены в конфликт на Украине из-за некомпетентности Байдена
США вовлечены в конфликт на Украине, но президент США Джо Байден не может это прекратить из-за своей некомпетентности. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону. Трансляция шла на странице Карлсона в X (ранее Twitter).
«Он [Байден] должен работать над тем, чтобы вытащить нас из этой ужасной войны между Россией и Украиной, в которую мы в значительной степени вовлечены. Это можно сделать, и очень легко. Я полагаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он [Байден] не может, так как он попросту некомпетентен», – сказал Трамп.
Бывший президент отметил, что если бы он был переизбран в 2020 г., то украинский конфликт «никогда бы не начался». В ходе беседы с Карлсоном Трамп вновь призвал немедленно прекратить боевые действия на Украине.
Ранее Трамп неоднократно обвинял администрацию Байдена в эскалации ситуации на Украине и утверждал, что мог бы быстро договориться о завершении конфликта, если бы находился у власти. По его словам, риторика нынешнего американского правительства «вынудила» президента России Владимира Путина начать спецоперацию.
В августе Трамп заявил, что в случае его избрания президентом в 2024 г. он сможет добиться урегулирования ситуации на Украине «еще до возвращения в Овальный кабинет». В январе он говорил, что смог бы договориться о завершении боевых действий на Украине «в течение 24 часов», если бы стоял во главе страны. По оценке Трампа, конфликт может продолжаться до 2024 г., что грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной.